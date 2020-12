Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I piatti vegetariani sono un toccasana per la nostra salute. Secondo il Ministero della Sanità noi italiani consumiamo troppa carne, specialmente rossa. Cucinare di tanto in tanto un piatto vegetariano non può quindi che farci del bene. Da sempre noi di ProiezionidiBorsa ci siamo interessati a questo argomento. Infatti, abbiamo già consigliato diverse ricette vegetariane sfiziose eleggere, tra cui questa con zucca e basilico, consultabile qui. Oggi vogliamo usare la ricotta. Ecco la ricetta con ricotta per secondo piatto velocissimo e vegetariano da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 400 grammi di ricotta;

b) tre uova;

c) sale e pepe;

d) timo, maggiorana e salvia;

e) pangrattato;

f) parmigiano;

g) olio evo.

La preparazione

Dalla vista degli ingredienti i più esperti in cucina avranno già capito che si tratta di una ricetta di polpette. Non di classiche polpette di carne alla bolognese, ça va sans dire. Ma di polpette vegetariane, golose e facilissime da preparare. Mettiamoci, dunque, subito all’opera.

Prendiamo una boule capiente e poniamo al centro la nostra ricotta. Attorno, rompiamo le nostre uova e cominciamo a “impastare” il nostro prodotto. La nostra variante al piatto tradizionale sta proprio nell’inserire, in questo momento, le nostre erbe aromatiche. In particolare, andiamo a tagliuzzare timo, maggiorana e salvia.

Una volta creata quasi una polvere di queste erbette, andiamo a spolverarle sull’impasto. Quando siam soddisfatti del lavoro svolto, cerchiamo di creare tre o quattro polpette e le facciamo riposare per dieci minuti.

In seguito, le passiamo nel pangrattato cercando di schiacciarle al centro. Ci versiamo sopra un filo d’olio evo e le mettiamo in una teglia da forno su cui abbiamo posto la nostra carta da forno. Cottura classica, 180 gradi per venti minuti e il piatto è pronto!

Ecco descritta la ricetta con ricotta per secondo piatto velocissimo e vegetariano da leccarsi i baffi.