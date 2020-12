Il Natale è passato e il cenone di Capodanno si avvicina sempre di più. Se siamo noi a cucinare è importante non riproporre le stesse ricette del 25 dicembre. Per il primo e il secondo il problema quasi non si pone, visto che i piatti tradizionali di queste due date sono spesso diversi. Ivece, per gli antipasti e il dolce il discorso è più complicato.

Per non riportare in tavola gli stessi antipasti possiamo optare per qualcosa di particolare e leggero. Ad esempio, possiamo preparare delle tartine che vedono come protagonista l’avocado. Se l’idea ci stuzzica, seguiamo la ricetta per un aperitivo leggero e gustoso perfetto per Capodanno.

La versione mediterranea

Possiamo portare in tavola diverse versioni delle tartine con l’avocado. Per preparare la versione mediterranea ci serviranno:

pane per tramezzini;

avocado;

bocconcini di mozzarella;

pomodori ciliegini;

sale.

Togliere le croste dal pane per tramezzini e tagliare ogni fetta in quattro quadratini. Tenere il pane da parte per dopo. Quindi assicurarsi che l’avocado sia maturo e aprirlo. Togliere la polpa e metterla in una ciotola. Prendere una forchetta e schiacciare la polpa. Attenzione: per questa ricetta l’avocado deve essere ben maturo, altrimenti non si riuscirà a schiacciarlo bene! Quindi spalmare l’avocado schiacciato sui quadratini di pane. Tagliare a pezzettini la mozzarella e i pomodori e posizionarli sopra all’avocado. Aggiungere un pizzico di sale ed ecco pronte delle tartine leggere e gustose!

Le tartine con avocado possono anche essere preparate con ingredienti diversi. Per questa versione serviranno:

crackers non salati in superficie;

avocado;

tonno fresco a fettine sottili;

sale.

Aprire l’avocado ben maturo e togliere la polpa. Mettere la polpa in una ciotola e schiacciarla con una forchetta. Spalmare la polpa sui crackers facendo attenzione a non romperli. Quindi spolverare con un pizzico di sale. Stendere una fettina sottile di tonno fresco sopra all’avocado e servire in tavola. Ed ecco pronto un aperitivo leggero perfetto per Capodanno!