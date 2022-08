Nel bel mezzo dell’estate, si ha ancora voglia di dare il meglio di sé, sia in spiaggia che nelle occasioni mondane. È dunque normale avere, in questo periodo, un occhio di riguardo verso la propria forma fisica. Chi oltretutto fosse anche impegnato in qualche forma di attivismo per la difesa del mondo animale, non farebbe alcuna fatica ad abbracciare la filosofia di vita vegan.

Essa consiste in un rifiuto totale di uccidere qualunque forma di vita, anche per nutrirsi. Perché allora non sperimentare questa ricetta light degli hamburger di melanzane, leggera, squisita ed eticamente corretta? La dieta vegana è spesso contraddistinta da preparazioni che ammiccano alla cucina mediorientale, come le gustose polpette di zucchine e ceci, molto simili alle falafel.

Si tratta di una tradizione gastronomica gustosa e speziata, che offre ampia espressione a vegetali e legumi. Inoltre, questi hamburger sono un piatto così delizioso e semplice da preparare che non faranno certo rimpiangere i più tipici medaglioni di manzo.

Ricetta light degli hamburger di melanzane vegan senza forno o frittura

Questi prelibati hamburger sono completamente privi di latte, uova, formaggi, così come vuole la filosofia vegana. Inoltre, rappresentano un’ottima alternativa ai prodotti industriali che sono rivolti a questo preciso target di consumatori. Per quanto siano buoni e sfiziosi, i classici hamburger vegan preconfezionati a base di soia sono anche ricchi di conservanti. Cosa che, alla lunga, potrebbe pesare sull’efficienza del metabolismo. Inoltre, questa ricetta è davvero economica.

Ingredienti

2 melanzane grandi o 3, del peso complessivo di circa 800 g;

500 g di pangrattato ottenuto tritando delle gallette di riso, mais e semi di zucca;

semi di papavero;

2 spicchi d’aglio;

1 ciuffetto di trito misto tra menta, basilico, dragoncello, prezzemolo;

1 pizzico di cumino;

sale;

olio d’oliva.

Preparazione degli hamburger light e vegan di melanzane

Scaldare un filo d’olio d’oliva in una padella e rosolare bene l’aglio. Tagliare le melanzane a dadini. Versarle nella padella, aggiungere sale q.b. e un bicchiere d’acqua. Coprire la padella con un tappo e far cuocere a fuoco lento. Aggiungere i semi di papavero, se piacciono, insieme al trito misto di erbe aromatiche.

Gli aromi scelti possono essere cambiati in base alle proprie preferenze. Una volta che le melanzane sono cotte, devono essere schiacciate con una forchetta. Addizionare gradualmente il pan grattato. Se per produrlo si volessero usare solo le gallette di riso e di mais, si otterrebbe una preparazione totalmente priva di glutine adatta ai celiaci.

Quando risulta modellabile e compatto, l’impasto è pronto per comporre gli hamburger, per poi impanarli nel rimanente pan grattato. L’ideale sarebbe produrre dei dischi del diametro di 8 cm. Cuocere in una padella antiaderente con un filo d’olio d’oliva, finché non si forma una crosta dorata e croccante sulla superficie.

