Ferragosto è un giorno particolare. Arriva per molti nel bel mezzo delle ferie o comunque in un periodo molto caldo. Diventa difficile ipotizzare che si abbia voglia di cucinare, di stare ai fornelli o di impegnarsi troppo in cucina. Tuttavia, qualora si volesse fare un picnic, un pranzo al mare o da qualunque altra parte ci sia necessità di cucinare, servono soluzioni. Magari da poter consumare a freddo e cucinare molto prima.

Non certamente ricette impegnative o che faranno dire “Wow” a chi le assaggerà. Tuttavia, anche con preparazioni semplici si può soddisfare il gusto.

Cosa cucinare a Ferragosto con 5 ricette facili e veloci

I rotoli di pancarrè, ad esempio, non sono un piatto da cucina stellata, ma piacciono quasi a tutti. La farcitura è a propria discrezione. Maionese e tonno sono un classico mai tramontato, ma attenzione anche a soluzioni come salmone, rucola e scamorza. Ma anche ricotta e prosciutto cotto sarebbero una buona soluzione da considerare.

Melanzane sempre utili e gradite

Una parmigiana fredda, in versione un po’ più light, potrebbe piacere a molti. Come farla? Creando degli strati di melanzane, precedentemente grigliate, mozzarella e pomodoro. Per terminare con un po’ di basilico per dare colore e profumo. Per far stare unito il tutto si possono utilizzare degli stecchini.

Gli involtini piacciono a tutti

A freddo si possono mangiare anche gli involtini. Ottimi quelli di melanzane e zucchine, dopo averle grigliate. Vanno tagliate finemente e poi arrotolate con un ripieno che può essere quello che si preferisce. Molti, ad esempio, utilizzano diverse associazioni con il pangrattato. Basterà mettere tutto in forno e in pochi minuti si avrà un piatto che è ottimo anche non caldo.

Una soluzione senza cucinare

Un buon aiuto, inoltre, lo offrono salumi e formaggi. Si possono creare degli spiedini in cui alternare piccoli pezzi di salumi e formaggi. Una preparazione davvero rapidissima, considerato che non serve cucinare nulla.

Una torta salata è sempre gradita

L’ultima soluzione richiede un po’ più di impegno. Soprattutto se si vuole fare la pasta sfoglia in casa, in caso contrario la si può acquistare al supermercato. La si può farcire, infornare e poi conservare come torta salata da consumare nel luogo in cui si preferisce.

Le soluzioni descritte consentono di avere delle idee su cosa cucinare a Ferragosto con 5 ricette che anche un dilettante saprebbe mettere in atto. Sebbene la parola “ricette” possa essere considerata fuori luogo, tenuto conto che sono per lo più “scorciatoie”.

E per l’aperitivo al tramonto, attenzione non mancano le soluzioni simili per un apericena gustoso e facile da preparare.

