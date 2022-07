Durante i mesi estivi, quando il caldo fa da padrone, la voglia di cucinare si riduce. Sia perché non abbiamo voglia di stare davanti ai fornelli o al forno che emana calore sia perché la fama si riduce. Si tende a bere molta acqua, a mangiare molta frutta fresca, insalatone e altri cibi freschi che non ci rimangono sullo stomaco appesantendoci.

È importantissimo bere acqua per reintegrare tutti i liquidi che perdiamo con il caldo, però è importante anche mangiare. È tramite il cibo, infatti, che assumiamo tutte le sostanze che tengono il nostro corpo in salute e splendente. Esse possono essere vitamine, ferro, potassio, fibre, carboidrati e grassi. Una perfetta macchina che ha bisogno di carburante per andare avanti, anche nelle giornate molto calde.

Ci sono, poi, moltissimi cibi che non solo fanno bene al nostro organismo, ma favoriscono l’abbronzatura. Motivo quindi in più per mangiare ad esempio carote, albicocche o peperoni.

Cosa cucinare per un pranzo estivo veloce e leggero che ricarichi dal caldo

Vediamo ora una semplice ricetta che possiamo fare a casa, leggera e gustosa. Ricetta che possiamo portare anche in ufficio se non siamo in ferie. E parliamo del rotolo di cetrioli ripieno di salmone e formaggio.

La prima cosa da fare è prendere due cetrioli lunghi e lavarli per bene. Ora con un pelapatate iniziamo a creare delle lunghe strisce di cetriolo. Cerchiamo di non farle troppo alte, ma al tempo stesso cerchiamo di non romperle.

Ora che abbiamo affettato i nostri cetrioli li stendiamo verticalmente in fila, un’estremità di striscia dovrà essere sormontata dalla striscia vicina. Ora che abbiamo una specie di grande rettangolo tagliamo con un coltello la parte superiore e quella inferiore, in questo modo le estremità saranno tutte pari. Quindi asciughiamo bene il cetriolo con della carta assorbente.

Il momento della farcitura

Ora prendiamo del formaggio spalmabile o della ricotta e in una ciotola aggiungiamo scorza di limone, pepe e sale. Quindi stendiamo il composto sulla nostra base. Aggiungiamo poi il salmone affumicato e un pochino di rucola.

Ora dobbiamo arrotolare il tutto partendo dal basso andando verso l’alto. E così abbiamo ottenuto un rotolo di cetrioli con salmone. Se vogliamo, possiamo anche tagliarlo a rondelle creando una sorta di uramaki.

Ed ecco cosa cucinare per un pranzo estivo veloce e leggero che farà contenta tutta la famiglia.

