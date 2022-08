Il buongiorno si vede dal mattino, e se facciamo una colazione ricca e sana la giornata non potrà che iniziare con il piede giusto. È importante dedicare del tempo appena svegli al cibo perché questo sarà in grado di darci le forze necessarie per andare avanti.

Il primo pasto della giornata nel Mondo

Ogni Paese ha le sue tradizioni e questo significa che la mattina ognuno mangerà cose diverse. Ad esempio sono molto famose le colazioni americane, che si compongono di uova, bacon, waffle, succo di frutta, caffè e porridge.

Altrettanto famosa è la colazione turca, che si compone di formaggi, miele, cetrioli, marmellata, olive, uova, peperoni verdi, pomodori e anche di zuppe o salse tipiche della zona.

In Italia la colazione è meno abbondante, infatti è raro che si mangino formaggi, bacon, olive o uova. Preferiamo invece un buon caffè o un cappuccino, dello yogurt, della frutta, dei cereali, un cornetto e una spremuta.

Lo IEO-Istituto Europeo di Oncologia ricorda che una persona sana dovrebbe assumere circa 300-400 kcal a colazione, che sarebbe circa il 15-20% del fabbisogno giornaliero.

Yogurt da bere proteico buono e gustoso per colazione

La mattina, se siamo di fretta, possiamo prepararci uno yogurt da bere che però sarà in grado di darci un buon inizio di giornata. Uno yogurt che conterrà frutta e tanto altro. Possiamo inoltre scegliere uno yogurt proteico, soprattutto se siamo degli sportivi.

In commercio ci sono moltissimi prodotti che hanno questa caratteristica. Sarà semplicemente necessario leggere i valori nutrizionali che sono riportati sull’etichetta.

Come fare il nostro yogurt a casa

Vediamo ora come possiamo preparare il nostro yogurt a casa. La prima cosa da fare è scegliere della frutta estiva. Possiamo ad esempio scegliere le fragole, che sono ricche di vitamina C, magnesio e calcio.

Laviamole per bene e inseriamole in un frullatore. Ora aggiungiamo il nostro yogurt proteico che abbiamo comprato al supermercato e completiamo il tutto con del latte scremato. Azioniamo il frullatore ed ecco che abbiamo preparato il nostro yogurt.

Veramente pochi e semplici passi per avere uno yogurt da bere proteico buono e gustoso da fare la mattina appena svegli. Inoltre possiamo anche travasarlo in un contenitore portatile e berlo mentre stiamo andando al lavoro, oppure siamo in metro. Per il pranzo, invece, potremmo optare per un gustoso rotolo di cetrioli ripieno di salmone e formaggio.

