Torna disponibile l’annuncio di lavoro per portalettere in Poste Italiane

C’è ancora tempo per inviare candidatura nel ruolo di portalettere in Poste Italiane. A differenza dell’annuncio precedente per lo stesso profilo, grazie alla data di scadenza potrebbe raccogliere un numero più elevato di candidati. Tuttavia, visto proprio l’alto numero di richieste ed i pochi requisiti minimi è meglio affrettarsi. Non è, infatti, necessario il possesso di una laurea, né tantomeno di esperienza pregressa. Basterà passare le 2 fasi selettive previste per entrare nel team.

I dettagli sull’offerta

È senza dubbio fra le offerte più ricercate in Poste Italiane. Torna disponibile l’annuncio di lavoro per portalettere, a ridosso con l’inizio di agosto. I candidati interessati avranno a disposizione quasi un intero mese per pensarci e decidere se inviare candidatura. Infatti, la data di scadenza è fissata per le 23:59 del 28 agosto 2022. Non cambiano i requisiti minimi richiesti, né tantomeno i dettagli contrattuali. Non viene, inoltre, aggiunto alcuna info sulla sede finale prevista, tranne che è situata in Italia.

Cosa serve per ricoprire il ruolo di portalettere in Poste Italiane? Ai candidati verrà richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore come titolo di studio minimo. Non deve mancare, insieme a questo, una patente di guida in corso di validità, compatibile con la guida dei mezzi aziendali. In aggiunta, per lavorare nelle sedi della provincia di Bolzano sarà necessario presentare il patentino del bilinguismo. Non è richiesto il possesso di esperienza pregressa nel ruolo, né di altre conoscenze professionali o specialistiche.

Come per il precedente annuncio, le risorse selezionate verranno assunte con contratto a tempo determinato. Durata di quest’ultimo e salario previsto variano a seconda delle specifiche esigenze aziendali. Allo stesso modo, anche la sede finale sarà decisa sulla base delle stesse. Il candidato potrà, tuttavia, indicare un’area territoriale di preferenza. Per le assunzioni in questo profilo sono previste 2 fasi selettive. La prima consiste in un test attitudinale online, completata la quale sarà possibile accedere alla successiva. In quest’ultima il candidato dovrà tenere un colloquio orale e dimostrare di essere in grado di guidare un motomezzo aziendale a pieno carico di posta.

Torna disponibile l’annuncio di lavoro per portalettere in Poste Italiane

Maggiori dettagli sull’offerta di lavoro presentata e sulle altre disponibili in Poste Italiane sono consultabili sulla piattaforma dedicata. Troveremo, insieme all’opportunità per portalettere, altri annunci come “Figure di Front End”, “Tirocinio professionale forense”, “Ingegneri ambito logistica” e “Consulenti finanziari.” All’interno delle pagine riservate a questi troveremo le istruzioni per inviare candidatura in via telematica.

