D’estate, può venire voglia di qualcosa che sia, contemporaneamente, fresco e dolce. Magari a base di squisita frutta di stagione.

Per chi è intollerante sia al glutine, che al lattosio trovare qualcosa che possa soddisfare il palato non è mai semplice. Tra l’altro, per avere la certezza di non incorrere in brutti incidenti, è molto meglio prepararsi le cose da sé. Almeno, questo, dovrebbe fornire la certezza che la ricetta scelta sia davvero totalmente priva di allergeni. Come questo dolce al latte di mandorle, squisito, proteico e adatto alla merenda dei bambini.

Con questo ricetta facile e veloce per la cheesecake, preparare un dessert buonissimo e sano sarà un gioco da ragazzi. L’intolleranza al lattosio è un problema molto sentito. Infatti, quasi il 50% degli italiani lamenta questo fastidioso disturbo, che consiste nel non riuscire a digerire gli zuccheri contenuti nel latte.

Anche chi soffre di intolleranza al glutine non se la passa molto meglio. Infatti, i sintomi che potrebbero scatenarsi vanno dal gonfiore addominale, alla sonnolenza, fino al mal di testa e ai crampi allo stomaco. Meglio evitare.

Questa versione alternativa della cheescake è squisita e si accompagna perfettamente al sapore vellutato delle pesche, dei frutti di bosco, delle fragole e della menta. Non ha davvero nulla da invidiare a quella tradizionale.

Ricetta facile e veloce per la cheesecake senza lattosio e senza glutine, con pesche, fragole e ribes

Per la base, bisogna procurarsi in farmacia o in un supermercato ben fornito dei biscotti senza glutine. Vanno bene sia quelli bianchi, che quelli al cacao. In commercio ormai è anche molto semplice trovare del formaggio fresco e spalmabile senza lattosio.

Ingredienti:

a) biscotti senza glutine 200 g;

b) burro di soia 75 g;

c) formaggio fresco spalmabile senza lattosio 525 g;

d) panna fresca senza lattosio 250 g;

e) fruttosio 160 g;

f) gelatina in fogli 10 g;

g) pesche noci 200 g;

h) fragole 60 g;

i) ribes 30 g;

l) menta q.b.

Preparazione

Frullare i biscotti nell’apposito mixer. Trasferire la polvere, così ottenuta, in una ciotola, amalgamandola con il burro di soia fuso.

Nel mentre, bisogna foderare uno stampo rotondo con della carta da forno, fino a coprirne i bordi. La base di biscotti andrà stesa e livellata con un cucchiaio, per poi essere lasciata 20 minuti a compattare nel frigorifero.

La colla di pesce in fogli va messa ad ammollare nell’acqua fredda.

In una ciotola, amalgamare il formaggio fresco senza lattosio con il fruttosio. Questi ingredienti vanno mischiati con delle fruste a immersione.

Al posto del fruttosio si può usare anche lo zucchero, tenendo conto però di aumentare la dose. Il fruttosio, infatti, ha un potere dolcificante maggiore.

Scaldare metà della panna e mettere in ammollo, quando è ancora calda, i fogli di gelatina affinché si sciolgano. Mescolare con una frusta, al fine di ottenere un composto omogeneo da unire al formaggio fresco.

Montare l’altra metà della panna e unire. La crema così ottenuta va stesa, con una spatola, sulla base di biscotti e il tutto andrà nuovamente riposto in frigo a rassodare.

Tagliare a piacere la frutta e decorare la torta. Sarà davvero squisita.

