D’estate, anche i bambini hanno bisogno di rinfrescarsi con alimenti leggeri e nutrienti. Per quanto poi sia davvero comodo avere la dispensa stipata di merendine, purtroppo questa non è un’abitudine salubre. Non lo è certamente per il portafoglio, considerando che molti produttori applicano forti rincari sul prodotto confezionato.

Quel che è peggio, non lo è neppure per la salute. Bisogna considerare che questi prodotti industriali sono carichi di grassi vegetali idrogenati, uno tra gli alimenti più infiammanti in assoluto per l’organismo.

Alternative più economiche e più salubri alle merendine confezionate esistono. Ad esempio, è un’ottima idea preparare una sana merenda ai bambini con questo dolce fresco simile a un budino, che non richiede l’utilizzo del forno. Ideale come pasto in un pomeriggio assolato, perché si mangia freddo, è molto digeribile grazie all’assenza di glutine.

È adatto dunque ai celiaci, ma anche agli intolleranti al lattosio perché si presta bene all’impiego di preparati vegetali. Fornisce un buon apporto di proteine, vitamina D, zinco e magnesio, grazie anche all’aggiunta di mandorle.

Oltretutto, si tratta di una preparazione davvero rapida. Se eseguita un paio di volte, si potrà ripetere ad occhi chiusi. Per questo è conciliabile anche con gli impegni di ogni mamma o nonna. Inoltre, la sua dolcezza morbida e delicata e i caratteristici aromi della mandorla entusiasmeranno letteralmente ogni bambino.

Preparare una sana merenda ai bambini con questo dolce fresco di latte vegetale e mandorle, senza farina e glutine, pronto in 5 minuti

Per questa ricetta occorrono 500 ml di latte, corrispondenti a circa 2 tazze, 50 g di amido di mais, misurabile con 2 tazze e mezzo, 100 g di zucchero e 60 g di mandorle. È possibile eseguire questa ricetta anche con del latte vegetale e, su questo fronte, ci si può davvero sbizzarrire. Si può fare al latte di mandorla, per spingere al massimo il gusto, oppure smorzare con del latte di avena o di riso. È una buona idea anche utilizzare del latte di soia addizionato con vaniglia o cacao, se si vuole renderlo ancora più ghiotto.

Si inizia tritando le mandorle tostate, con un apposito mixer. A questo punto si versano nel latte e si lasciano riposare per 15 minuti. A parte si prende la maizena, o amido di mais, e vi si versa sopra il latte, passando le mandorle con un colino. Mescolando con un frustino, si aggiunge lo zucchero.

È importante mescolare in continuazione onde evitare grumi, specialmente con l’amido.

Sempre muovendo il preparato in senso rotatorio, bisogna versarlo in una piccola pignatta e cuocerlo a fuoco medio per 2 minuti. A questo punto si ottiene una sorta di crema che deve essere versata negli stampi, sono perfetti quelli da budino, in carta stagnola. Per finire, si mettono in frigo e si lasciano raffreddare.

Si conservano tranquillamente per alcuni giorni e possono essere completati con un topping al cioccolato o ai frutti di bosco.

