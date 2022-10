Metodi naturali per togliere il giallo dai capelli biondi, bianchi o decolorati

I capelli sono un favoloso biglietto da visita per ogni donna. La nostra chioma ci conferisce carattere, fascino e stile e proprio per questo motivo spesso ci piace cambiare look. Tingere i capelli è un modo per vedersi diverse, ma anche per coprire i primi capelli bianchi. Ogni capello possiede caratteristiche particolari e spesso accade che decolorando i capelli questi possano assumere toni simili al giallognolo. L’idea di un bel biondo freddo che potrebbe farci apparire eleganti e chic sfuma così in un attimo. Lo stesso può accadere con i capelli bianchi per diversi motivi.

Perché i capelli possono ingiallire

Molto spesso la causa dei capelli gialli è la mancanza di melanina che li rende più sensibili ed esposti ad agenti esterni. Ad esempio, smog, raggi solari, inquinamento ma anche l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi possono causare l’ingiallimento dei capelli. Questi fattori possono rovinare il colore del capello alterandone l’aspetto. Ecco come un biondo freddo o un candido bianco si trasformano in un giallo poco bello da vedere.

Metodi naturali per togliere il giallo dai capelli in modo economico senza rovinarli

Quando ci prendiamo cura della nostra chioma, consigliamo sempre di usare prodotti poco aggressivi e adatti al nostro tipo di capello. In questo modo, potremo mantenere capelli belli, forti e sani a lungo. Fortunatamente, possiamo ricorrere a pochi e semplici rimedi della nonna per togliere dai capelli le macchie gialle. Ci sono alcuni prodotti che abbiamo in casa che sono in grado di risolvere in modo veloce questo problema. Il primo è l’aceto di mele. Tutto quello che dobbiamo fare è usare questo prodotto per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. Aggiungiamone mezzo bicchiere in un litro d’acqua per ottenere capelli luminosi, lucenti e liberi dal giallo.

Limone

Molti di noi conoscono già le proprietà schiarenti del limone. Usare il suo succo eliminerà il giallo, ma attenzione ad usare questo rimedio soltanto in caso di capelli bianchi altrimenti potrebbe decolorarli. Spremiamo il succo di un limone e aggiungiamolo ad un litro d’acqua tiepida. Trasferiamo il tutto in un vaporizzatore, misceliamo la soluzione e spruzziamola sui capelli umidi dopo lo shampoo. Lasciamo agire il prodotto per 10 minuti e risciacquiamo con cura.

Kefir e bicarbonato

Il kefir è un prodotto derivato dal latte ed è simile allo yogurt. Quello che pochi sanno è che possiamo utilizzarlo per creare una maschera utile a rimuovere il giallo dai capelli. Uniamo 3 cucchiai di kefir ad uno di bicarbonato e mescoliamo il tutto. Applichiamo la maschera sui capelli prima dello shampoo e lasciamola in posa per almeno 30 minuti. Infine, risciacquiamo e procediamo con lo shampoo.

Un trucco per capelli sempre morbidi

Abbiamo svelato i metodi naturali per togliere il giallo dai capelli, ma se vogliamo averli sempre morbidi e setosi consigliamo un trucchetto. Una volta la settimana mescoliamo un cucchiaio di olio a 2 di miele ed applichiamo la maschera su tutta la lunghezza dei capelli. Lasciamola in posa per 15 minuti e dopo il risciacquo il risultato sarà sorprendente.

