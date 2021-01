Quando si ha poco tempo ma si vuole comunque portare in tavola qualcosa di dolce questa ricetta rappresenta la soluzione ideale.

Si tratta della sbriciolata con crema di arance, un dolce veloce, goloso e semplice. Perfetto da gustare in ogni occasione.

Il guscio friabile della frolla racchiude il ripieno profumatissimo della crema all’arancia, piacerà a tutti. Ottimo per la colazione o la merenda ma perfetto anche da servire in tavola come dessert dopo un pasto.

I segreti per preparare una torta semplice, golosa e profumata. Perfetta per addolcire le giornate.

Gli ingredienti

Di seguito la lista degli ingredienti per sei persone:

a) 350 grammi di farina;

b) un cucchiaino lievito in polvere per dolci;

c) un uovo intero;

d) 120 grammi di zucchero;

f) 250 ml di latte;

g) 70 ml di arancia;

h) 70 grammi di zucchero

i) un cucchiaio di farina 00;

l) scorza d’arancia grattugiata, quanto basta;

m) due tuorli d’uovo;

n) 80 ml semi di girasole.

Preparazione

Mescolare insieme con una frusta a mano, in un pentolino, i tuorli e lo zucchero fino ad ottenere un composto il più omogeneo possibile.

Una volta ottenuto il composto bisognerà unire la farina e mescolare facendo molta a attenzione a non creare grumi.

Aggiungere la scorza d’arancia, il latte e il succo di arancia molto lentamente (a filo) continuando a mescolare. La crema dovrà cuocere a fiamma bassa mescolando di continuo.

Una volta che la crema pasticciera avrà raggiunto la giusta consistenza lasciarla riposare in una ciotola coperta con una pellicola. Importante riuscire fare aderire la pellicola alla crema.

Dopo aver preso un’altra ciotola inserire farina, lievito, zucchero, olio di semi e uovo intero. Mescolare con le mani fino ad ottenere delle briciole.

Infarinare e imburrare lo stampo di circa 22 cm e inserire sul fondo la metà delle briciole. Il tutto dovrà essere compattato con le mani e bisognerà metterne una parte anche sui bordi.

Farcire con la crema d’arancia e mettere in forno. Dovrà cuocere circa mezz’ora, quaranta minuti, in forno statico a 180 gradi. Una volta pronta lasciarla raffreddare prima di portarla in tavola. Al posto di imburrare la teglia è possibile ricoprirla di carta da forno.

Ecco i segreti per preparare una torta semplice, golosa e profumata: perfetta per addolcire le giornate.

Per informazioni sulla preparazione della crema pasticciera si consiglia la lettura di questo articolo.