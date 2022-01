Le feste sono appena terminate, ma stiamo ancora eliminando le loro scorte. Magari abbiamo accumulato dolci e dolcetti e li stiamo consumando quotidianamente. Difficile resistere infatti al piacere di un cioccolatino, soprattutto se ci girano le scatole e siamo di pessimo umore. Abbiamo visto che secondo alcuni dietologi inglesi, per smaltire un pasto natalizio, dovremmo camminare per 12 ore di seguito. Quindi: partire alla mattina e tornare alla sera. Semplice da dire, meno da fare. Ecco, allora che oltre al movimento, diventa importante mangiare bene. Ricchissima di antiossidanti e minerali questa insalatona sarebbe perfetta per depurare il sangue e cercare di eliminare velocemente le calorie di troppo. Andiamo a vederla coi nostri Esperti.

Non solo tacchino e pollo ecco i 2 alimenti proteici senza colesterolo che aiuterebbero il cuore combattendo anche la stitichezza. Un suggerimento che avevamo dato ai nostri Lettori, che ringraziamo sempre per il seguito numeroso. Ma oggi ci occuperemo di una insalatona che potrebbe essere una bella alleata per velocizzare il metabolismo e pulire il sangue. Protagonista assoluto il radicchio, le cui qualità sono sostenute anche in questo articolo scientifico.

Non dobbiamo pensare che l’insalata sia piacevole solo d’estate. Basta tirarla fuori dal frigo un’ora prima di mangiarla e siamo a posto. In più, come avviene in molti ristoranti, d’inverno, è piacevole aggiungere qualche verdura grigliata calda, come le melanzane e le zucchine. Diventa saporita e nutriente con l’aggiunta del petto di pollo tagliato a pezzetti. O, ancora, con la tagliata di tacchino. Piacevolissima anche con delle patate arrosto. Andiamo a vedere la nostra insalata che unisce davvero tanti nutrienti salutari e punta a saziarci ottimamente.

Gli ingredienti della nostra insalata

Andiamo quindi a preparare una bella terrina con:

radicchio rosso di Treviso o di Verona;

noci o mandorle;

olive nere e verdi;

petto di pollo o di tacchino aromatizzato con delle spezie o delle erbette aromatiche;

ricotta;

olio evo;

sale e pepe.

Vitamine, fibre, minerali, antiossidanti e acidi grassi omega 3. In più mettiamoci la ricchezza d’acqua dello stesso radicchio e la nostra insalatona sarà davvero speciale. Un piatto completo e nutriente.

