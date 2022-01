Ogni giorno sono moltissimi gli oggetti che al termine del loro ciclo vitale vengono gettati nell’immondizia senza sapere che ancora hanno ancora moltissimo da dare.

Avevamo fornito un esempio lampante dicendo che molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni.

Tuttavia non sono solo di natura alimentare gli scarti di casa che potrebbero rivelarsi delle vere risorse per i problemi domestici. Nel corso dell’articolo sveleremo i possibili impieghi delle vecchie spugne che non utilizziamo più ma che possono essere invece preziosissime per molte mansioni.

Infatti pochi sanno che le vecchie spugne sono un tesoro per casa e giardino usate così.

Pulizia degli infissi difficili da raggiungere

Se in casa abbiamo porte o finestre scorrevoli, conosceremo bene la difficoltà nella pulizia delle guide su cui queste corrono. Dentro le scanalature delle guide di porte e finestre, infatti, lo sporco e la polvere possono annidarsi per molto tempo diventando difficili da rimuovere. Per fortuna arrivano in nostro soccorso le vecchie spugne. Per rimuovere efficacemente lo sporco dal fondo delle scanalature dovremo porre la spugna sopra le guide. Successivamente dovremo inciderla con un coltello nei punti dove la guida metallica è più alta e impedisce alla spugna di arrivare più in basso. Così facendo avremo modellato la spugna in modo tale da raggiungere anche le parti più difficili da pulire. Le parti più alte e sottili penetreranno nella spugna permettendo a quest’ultima di affondare e pulire agevolmente le scanalature.

Pochi sanno che le vecchie spugne sono un tesoro per casa e giardino usate così

Gli appassionati del pollice verde certo non potranno perdere questa piccola perla che pochi conoscono. Le spugne infatti sono utilissime per rendere il terreno maggiormente areato e allo stesso tempo umido diventando la base ideale per delle talee, ad esempio.

Dovremo lavare la spugna accuratamente per poi farla in piccoli pezzetti e mischiarla ad un qualunque terriccio che porremo in un vasetto. Inseriamo le talee della pianta che abbiamo scelto, ad esempio le rose, ed irroriamo con abbondante acqua. Infine copriremo il tutto con un sacchetto di plastica trasparente. il terreno creato sarà l’ideale per far germogliare le piane nel giro di poche settimane.

Gli inconvenienti del maltempo

Infine le spugne possono risolvere un inconveniente molto comune nei periodi di pioggia. I portaombrelli di casa potrebbero accumulare un sacco di acqua stagnante che cola, appunto, dagli ombrelli bagnati. Per risolvere il problema, basterà posizionare delle spugne sul fondo del portaombrelli per raccogliere l’acqua di scolo ed evitare ristagni. Quando l’ombrello avrà perso tutta l’acqua basterà strizzare le spugne ed eliminare l’acqua in eccesso.

