Mentre Wall Street ritesta i massimi di inizio marzo, tutti gli altri mercati azionari internazionali si sono riportati quasi tutti sui massimi dell’anno scorso. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Siamo in presenza di un doppio o triplo massimo? Non crediamo ma meglio procedere per gradi e definire uno scenario più probabile per i prossimi giorni. Ribasso dei mercati o ripresa del rialzo fin da subito? Ecco la nostra idea operativa.

Pattern e oscillatori

Fra le figure grafiche più seguite e studiate in analisi tecnica ritroviamo il doppio massimo e il doppio minimo. Nessuno ha mai dimostrato con che efficacia statistica si verificano e disegnano questi pattern, ma in alcuni casi mostrano una certa valenza. Cosa accadrà questa volta? Alcuni studiosi per rendere più elevata la probabilità che questi pattern “funzionino” cercano ulteriore conferma in alcuni oscillatori.

Noi usiamo ad esempio la velocità di alcune medie mobili, e monitoriamo attentamente i primari supporti di riferimento. Al momento i nostri oscillatori sono in divergenza positiva, in sostanza non credono a un imminente ribasso, ma ravvisano il ritracciamento odierno come propedeutico a una nuova fase rialzista. Tutto in linea con la nostra previsione che non vede ribassi superiori all’1% nel brevissimo, e che i prezzi possano accelerare al rialzo da subito. Il rialzo fra alti e bassi fioslogici dovrebeb amdare orav a sgenare un top (relativo) intorno al 4 agosto.

Giornata negativa quella odierna, anche se riteniamo possibile che da ora fino alla chiusura della giornata i prezzi possano recuperare quasi tutta la negatività.

Alle ore 17.05 dell’odierna giornata di contrattazione abbiamo letto i seguenti prezzi sui mercati analizzati:

Dax Future

15.936

Eurostoxx Future

4.328

Ftse Mib Future

27.140

S&P500

4.135,36.

Ribasso dei mercati o ripresa del rialzo fin da subito? I livelli da monitorare

Cosa farà iniziare una correzione del 3/5% dai livelli attuali?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.224

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.068.

Vediamo stare come chiuderanno i listini azionari, e poi la chiusura della seduta di domani.

Lettura consigliata

Pancia piatta e gambe snelle a qualsiasi età con pochi giorni di dieta: i segreti di bellezza di Caterina Balivo