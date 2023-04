Pancia piatta e gambe snelle a qualsiasi età con pochi giorni di dieta: i segreti di bellezza di Caterina Balivo

L’estate sta arrivando e anche la prova costume. Magari hai iniziato una dieta e non vedi ancora i risultati oppure ti sei lasciata andare a qualche “dolcissimo” sgarro. Insomma, tenersi in forma è sempre molto faticoso. Dieta e disciplina. Ma ci sarà un modo più facile per conquistare il peso forma? Forse potrebbe suggerircelo Caterina Balivo.

Ma come farà Caterina Balivo a mantenersi splendidamente in forma? L’ex modella e conduttrice sfoggia infatti un fisico invidiabile, pancia piatta e gambe snelle, nonostante abbia già due figli. Sostiene inoltre di amare la buona cucina e di non saper resistere di fronte a un bel piatto di spaghetti. Sicuramente i geni, in questo caso, giocano un ruolo importante, ma non è l’unica spiegazione.

Il piatto che non minaccia la linea

Caterina Balivo non ha mai nascosto la sua passione per la dieta mediterranea, in particolare per la pasta, a cui dice di non rinunciare mai. La mangia tutti i giorni spesso accompagnata da verdure di stagione o da pesce. Se necessario, ne riduce le quantità e la mangia solo a pranzo.

Le sue dichiarazioni non devono meravigliarci, perché sono in linea con i più recenti orientamenti in fatto di alimentazione. Che la pasta non sia una minaccia per la linea lo dimostrano diversi studi condotti sulla dieta mediterranea. L’importante è mangiarne con moderazione e non superare gli 80 grammi al giorno. Non bisogna poi eccedere con i condimenti, che devono essere leggeri, magari a base di verdure e con poco olio di oliva. I dietologi sostengono che, consumata in questo modo, la pasta aiuterebbe a combattere e prevenire il sovrappeso.

Pancia piatta e gambe snelle con esercizi mirati

Per mantenersi in forma la solare conduttrice di Lingo fa anche sport. Non solo jogging ma anche palestra e esercizi di plank a casa. Il plank, anche eseguito per un solo minuto al giorno, è molto efficace perché stimola il metabolismo e distende le fasce muscolari. In palestra si fa seguire da un personal trainer per fare esercizi mirati, studiati su misura per lei.

Pratica un allenamento di capillarizzazione muscolare che favorisce l’ossigenazione dei tessuti con numerosi benefici sia sulla performance che sulla salute. Quando tuttavia vuole resettare l’organismo, adotta una dieta di cinque giorni, la mima digiuno del dottor Longo, direttore dell’Istituto di Longevità della University of Southern California.

Una dieta che dura solo cinque giorni

È una particolare forma di dieta che promette di rallentare l’invecchiamento e di difenderci dalle malattie. Stimolerebbe una rigenerazione dei tessuti basata sulle cellule staminali. Ma fa anche perdere rapidamente peso perché è molto severa anche se dura solo cinque giorni. Per le persone normopeso è consigliata una volta ogni tre o sei mesi, ma per combattere il sovrappeso si può ripetere fino a una volta al mese.

Ma come funziona? È una dieta molto restrittiva in cui è possibile consumare verdure cotte e crude, olio extravergine di oliva, mandorle e noci e pochi altri alimenti. Per il primo giorno sono previste circa 1.100 calorie ripartite tra proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali. Nei quattro giorni seguenti le calorie scendono a 800. È molto efficace ma, come per tutte le diete, prima di iniziarla è necessario consultare il proprio medico di fiducia o un dietologo.