Le resistenze continuano a fermare Wall Street: cosa accadrà ora?

Ci sono momenti in cui è più che matematico e probabile che i prezzi possano fermarsi a riflettere. Quali sono? I punti di resistenza e supporto che in precedenza hanno fermato le quotazioni. Siamo a ridosso di resistenze dinamiche, dove i mercati azionari americani potrebbero “fermarsi a ragionare sul prossimo futuro” di brevissimo. Negli ultimi giorni le resistenze continuano a fermare Wall Street: cosa caccadrà ora?

Quadro di fondo

L’inflazione sembra che stia rientrando poco alla volta, e questo conferma che le Banche centrali per il momento “hanno fatto un ottimo lavoro” dosando saggiamente la leva dei tassi di interesse. Al momento, sembra quasi scontato che la recessione economica verrà evitata nei prossimi mesi, ma ci potrebbe essere un rallentamento/atterraggio morbido, che potrebbe rappresentare il driver per ulteriori rialzi dei mercati azionari. Nei prossimi giorni attendiamo conferme in merito proprio dalla pubblicazione delle trimestrali.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di mercoledì si è chiusa con segno leggermente negativo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.897,02

Nasdaq C.

12.157,23

S&P500

4.154,52.

Gli oscillatori proprietari continuano a presentare divergenza positiva, e quindi a scommettere che presto le resistenze verranno agilmente superate per far partire un forte rally fino al mese di agosto (il prossimo setup annuale scadrà il 4 agosto).

Le resistenze continuano a fermare Wall Street: i livelli da monitorare

La ciclicità e le probabilità sono a favore di questa tesi, ma come al solito qualsiasi previsione deve essere confermata dalla tenuta dei supporti/resistenze e dalla successiva rottura delle resistenze/supporti.

Quali sono i livelli di supporto che faranno mantenere intatta la nostra view?

Per il momento la tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

Continuiamo a ritenere, fino a prova contraria, che il peggio dell’anno e dei prossimi anni possa essere alle spalle.

Vedremo di volta in volta cosa accadrà, ma al massimo entro domani/lunedì, i nodi verranno al pettine.

