Sembrano borghi usciti da una fiaba con castelli maestosi da visitare in primavera

L’Europa è ricca di splendidi castelli medioevali con torrette, mura smerlate e ponti levatoi. Andiamo alla scoperta di alcuni borghi fiabeschi con i loro castelli che li sovrastano.

Nella Loira sono oltre 300 i castelli che potremmo visitare in primavera. Costruzioni imponenti ma allo stesso tempo raccontano storie di cavalieri, cortigiani e principesse. In Germania lungo la Strada Romantica troviamo il Castello di Neuschwanstein a cui si ispirò Walt Disney per il castello della Bella Addormentata nel Bosco. In Norvegia troviamo invece l’Oscarshall che ospita i reali nelle vacanze estive.

Sembrano borghi usciti da una fiaba andiamo alla scoperta dei castelli della Loira

La Loira, regione della Francia, meriterebbe pagine e pagine per descriverne la bellezza. La terra dei castelli ha un fascino davvero ineguagliabile. Citiamo, ad esempio, l’imponente Castello di Chambord che fu costruito su decisione di Francesco I. Ci vollero ben due secoli per costruirlo ma il risultato finale è davvero stupefacente. La pianta quadrata è circondata ai 4 angoli da 4 imponenti torri. Al centro del corpo centrale si trova una scala a doppia elica progettata dal genio di Leonardo da Vinci. Le due rampe non si incontrano mai, chi sale e chi scende si può vedere ma non si incontra, un vero capolavoro di ingegneria. All’esterno troviamo i giardini alla francese che furono però progettati durante il regno di Luigi XIV e dal 2017 riconsegnati alla comunità.

La Strada Romantica

In Germania troviamo, invece, un percorso sulle Alpi Bavaresi che porta da Füssen a Würzburg. Il castello più famoso è sicuramente quello di Neuschwanstein. Poco distante dal castello delle fiabe si trova la cittadina di Füssen, la culla dei liutai. Il centro storico è una vera perla con le tipiche case a graticcio, le Fachwerkhäuser. Non si può non fare tappa in una delle tante birrerie tipiche bavaresi. Appena fuori dalla città troviamo un paesaggio tutto da scoprire con colline, laghi e montagna.

Il bianco castello in Norvegia

Ad Oslo possiamo visitare l’Oscarshall, il castello che fu edificato nel 1847 per Oscar II. Dal 1881 è diventato un museo aperto al pubblico per tutto il periodo estivo. Si accede dapprima al Vestibolo che è una sala dove il blu intenso e il color oro contrastano con il bianco dell’esterno. Le sale sono riccamente decorate con velluti rossi e rosoni dorati. Dalla terrazza si può contemplare una fantastica vista sul fiordo. Il

giardino antistante scende fino a raggiungere le rive del mare.

Castello di Ambras

Nella cittadina di Innsbruck, si trova un Castello ricco di storia che si può visitare tutti i giorni dalle 10 alle 17 ad esclusione del mese di Novembre. Si tratta di un castello di tipo medioevale che fu residenza dei principi tirolesi da Ferdinando II in poi. Il castello è sede di un museo con diverse sale dedicate alle armerie e corazze dei cavalieri medioevali e una preziosa sala dedicata alla collezione di vetri Strasser. Terminata la visita al Castello di Ambras si passa a trascorrere una bella giornata ad Innsbruck, la cittadina con il tettuccio d’oro. In realtà non si tratta di vero oro ma di rame dorato.

Sembrano borghi usciti da una fiaba con castelli maestosi da visitare in primavera con tutta la famiglia.