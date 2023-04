3 costumi da bagno per nascondere la pancia e snellire i fianchi, ecco i modelli che fanno sparire i rotolini

La prova costume è in arrivo e sono tante le donne che si faranno trovare impreparate. Tuttavia, non è il caso di cominciare a praticare dannose diete lampo, che sortirebbero solo l’effetto di farti riprendere i chilogrammi persi con gli interessi. Ecco, invece, alcuni costumi da bagno che ti permetteranno di sembrare più magra.

Sentirsi a proprio agio è molto importante. Fin troppe donne evitano di mostrarsi in costume perché non amano il proprio corpo. Certamente imparare ad amarsi, anche con qualche chilo in più, è un obiettivo che tutte dovrebbero perseguire.

Tuttavia, scegliere un costume che possa valorizzare il proprio fisico è comunque una possibile soluzione. Ciò non significa affatto coprire troppo il proprio corpo e vedremo che tutte possono usare il bikini, purché optino per quello giusto. Quindi, ecco 3 costumi da bagno per nascondere la pancia e snellire i fianchi.

Il bikini a vita alta

Hai qualche chilo in più ma non vuoi rinunciare al bikini? Puoi optare per un modello con una mutanda a vita alta. Infatti, quest’ultima potrà esaltare le tue curve naturali. Si tratta, non a caso, di un modello amatissimo anche dalle VIP e che vedrai molto spesso nel corso di quest’anno. Potresti, ad esempio, scegliere South Beach – completo mix & match con stampa zebra di Asos (23,99 euro).

Meglio ancora se il bikini ha dei drappeggi o volant, che attireranno l’attenzione distogliendola da pancia e fianchi.

Un costume intero con una scollatura a V

Se non sei un’amante del bikini, puoi invece optare per un costume intero completamente nero o a righe verticali e del colore che desideri. Un esempio? Il costume intero Indonesia Eco di Calzedonia (59.00 euro).

Altrimenti, andrà bene anche una stampa floreale o leopardata. Altri colori capaci di snellire sono il bronzo, il verde e il navy.

Meglio ancora se il costume ha uno scollo a V sulla parte superiore, che snellirà ulteriormente la tua figura. Ottima idea anche optare per modello con tagli strategici in prossimità del punto vita. Come hai visto, hai diverse opzioni tra cui scegliere in base ai tuoi gusti.

3 costumi da bagno per nascondere la pancia e snellire i fianchi: un costume modellante

Un’ultima alternativa è optare per un costume intero modellante, un modello studiato per esaltare le tue forme facendoti al contempo apparire più magra. Potresti provare per uno della linea Sculpt di Yamamay (69,99 euro) o il costume intero modellante leggero di Bonprix (24,99 euro).

