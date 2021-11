Un capo torna di moda senza un motivo preciso. Da un giorno all’altro qualcuno inizia a indossarlo e a conquistare l’attenzione di un numero sempre maggiore di persone. Altre volte, invece, sono gli stilisti a scegliere che un indumento ormai dimenticato debba costituire la vera novità della stagione presente.

È probabilmente per tutti questi motivi che riappare dal passato quest’eccentrico accessorio su cui scommettere prima dell’inverno per sembrare più giovani.

Si tratta di un capo del passato che probabilmente quasi nessuno avrebbe pensato di rivedere indossato. Questa volta, però, si tratta di un viaggio nel passato che conduce direttamente all’800!

Prima uno sguardo alle ultime tendenze per donne più adulte

Non sono solo le giovanissime a dedicare tanto tempo alla scelta del proprio abbigliamento. Cresce sempre più il numero di donne di 40, 50 o 60 anni che ama apparire al meglio e valorizzare la propria bellezza naturale.

Farlo conoscendo i giusti trucchi e le ultime tendenze in fatto di moda è davvero più semplice. Questi sono, per esempio, 4 abiti mozzafiato che le amanti del nero dai 40 ai 50 anni adoreranno e non potranno non indossare. Così come queste sono 4 mitiche borse su cui investire subito perché saranno il vero boom dell’inverno.

Anche l’ultima tendenza è una vera rivelazione, specialmente per le donne più adulte. Indossarla serve a riconquistare quell’innocenza della giovinezza spesso tanto rimpianta.

Si tratta naturalmente della “cuffietta“, un copricapo che quasi nessuno avrebbe immaginato di rivedere intorno al viso delle donne. Eppure, la cuffietta baby sembrerebbe la vera rivoluzione dell’inverno perché, oltre a tenere caldo il capo, specialmente in montagna, rappresenta un grande accessorio di stile.

Indossarla aiuterebbe anche a perdere visivamente qualche anno, perché addolcisce il viso di tutto il candore infantile.

Le motivazioni per cui la cuffietta sembrerebbe spopolare

Arriva direttamente dall’800 e si tratta di 2 drappi cuciti insieme a formare un comodo e caldissimo cappuccio. È possibile pure chiuderla sotto il mento con il laccetto apposito.

Nel Vittoriano, ad esempio, la cuffietta era utilizzatissima. I modelli più graziosi e carichi di merletti o fiocchi servivano per uscire, mentre cuffiette più semplici erano le preferite per le giornate trascorse in casa.

Come indossare la cuffietta oggi? Sicuramente in abbinamento ad abiti in maglia, maxi-cardigan, con pullover a quadri. Il Brand Miu Miu, ad esempio, ne vende un modello persino al costo di 390 euro, ma è possibile trovare modelli più economici su Zalando o Zara.

Approfondimento

Investiamo subito su queste maglie popolarissime della stagione fredda del 2021 perché calde e fantasmagoriche.