Un capo morbido e avvolgente è una coccola che tutti dobbiamo avere verso noi stessi con l’arrivo della stagione fredda. Quasi nessuno pensa ad abiti o a magliette estive in questa fase dell’anno. Molto meglio riempire l’armadio di cardigan, maglioncini e comodi pullover, ma investiamo subito su queste maglie popolarissime per l’inverno 2021 perché calde e fantasmagoriche e nessuna rimpiangerà l’estate lontana.

Tutte queste proposte sono, infatti, un vero concentrato di stile e comodità, che vale la pena provare immediatamente sulla propria pelle. Ecco una selezione della maglieria più in voga del momento e possibili proposte per abbinarla al meglio.

I primi 2 modelli da avere sicuramente nell’armadio

Il primo modello è adatto a tutte le età, tanto a 20 che a 50 anni. Si tratta del maglioncino cardigan, con maniche bombate, bottoni in tessuto e lavorazioni floreali. Questo è un modello bon ton, che somiglia molto ai golfini che cucivano le nonne in passato. Con un po’ di fortuna, qualcuna potrebbe già possedere questo modello in armadio, proprio come questa stupenda borsa vintage 2021. Sono 2 i colori su cui consigliamo di puntare assolutamente: rosa confetto e azzurro pervinca. Brand come Mango o Tory Burch propongono interessanti varianti nelle loro collezioni.

Impossibile non amare follemente anche la polo in maglia. In questo caso il collo è rigorosamente “a V” e a impreziosire lo scollo sono bottoni o merletti tanto romantici. Le Influencer indossano questo modello rigorosamente in abbinamento a questi stivali spartani e grintosi che hanno spopolato nel 2020 e che ritornano di moda.

Investiamo subito su queste maglie popolarissime per l’inverno 2021 perché calde e fantasmagoriche

E che dire dei pullover in maglia a righe? Questi hanno maniche ampie e collo rotondo e sconfiggono un po’ quell’errata credenza che d’inverno sia d’obbligo indossare solo colori scuri. Questi maglioni colorano la stagione fredda e conferiscono un po’ di brio all’outfit. E la buona notizia è che è facilissimo abbinarli sia ai jeans, che a pantaloni in vernice o pelle monocolore, oppure con gonne a ruota.

Sarebbe un grave errore anche rinunciare ai gilet smanicati in maglia. Questo modello mascolino rende l’outfit incredibilmente più femminile e sono tante le persone che già impazziscono per la loro vestibilità. Avere un gilet smanicato in maglia in armadio talvolta salva l’outfit!

