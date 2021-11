Sappiamo bene che l’uso del cellulare non è esente da pericoli. Il primo fra tutti è la violazione della privacy. Basta pochissimo per offrire involontariamente i nostri dati personali alla mercé di tutti. Dunque, chi non vuole farsi spiare il telefono da altri dovrebbe controllare subito questa funzione e disattivarla.

Questa sera ci soffermeremo sul sistema di messaggistica istantanea chiamato “WhatsApp”. Sono tantissimi gli utenti che hanno scelto quest’app gratuita per comunicare tramite la rete. Con l’avvento di WhatsApp Web è possibile accedere all’app direttamente dal PC, ed è qui che si potrebbe insidiare il pericolo!

WhatsApp Web

Per visualizzare tutte le chat basta semplicemente aprire un qualsiasi browser e digitare web.whatsapp.com. A questo punto, apparirà un codice QR che bisognerà inquadrare con il cellulare. Poi, prendere un telefono che sia dotato di fotocamera ( Android o IPhone) e aprire l’app di WhatsApp. Cliccare sulle impostazioni dell’app e poi su “usa WhatsApp su altri dispositivi”. Infine, inquadrare il QR per avviare l’accesso.

La spiegazione sembra difficile, ma praticamente l’operazione è molto semplice. Basterà che il potenziale malintenzionato abbia il nostro cellulare tra le mani solo per pochissimi minuti per mettere a segno il colpo.

Ovviamente, quindi, per connettersi serve inizialmente lo smartphone, ma in pochi sanno che il client è funzionante anche quando smartphone e PC sono distanti o collegati su diversi WI-FI. Dunque, anche stanno lontani, il malintenzionato potrà facilmente leggere le nostre chat e i nostri messaggi in tempo reale.

Come scoprire, dunque, se qualcuno sta leggendo i nostri messaggi da un’altra postazione e tramite WhatsApp Web? Basterà aprire l’app di WhatsApp e cliccare sulle impostazioni, oppure sul simbolo con i tre puntini (⋮). Aprire “dispositivi collegati” e l’applicazione mostrerà da dove e quando eventuali altre persone hanno avuto accesso alle nostre conversazioni.

A questo punto, cliccare su “disconnetti dispositivo”. Per una sicurezza maggiore meglio controllare anche gli accessi eventuali della versione Beta multi-dispositivo dell’app. Una funzione nuova che permette di usare fino a 4 dispositivi senza che il telefono sia connesso ad internet. Anche in questo, andranno disconnessi tutti gli accessi.