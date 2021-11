Un altro anno è volato ed eccoci in un batter d’occhi in prossimità del Natale.

È da poco iniziato novembre ma è già tempo di mettere mano ai regali per non ritrovarsi a correre per negozi il giorno della vigilia.

Quelle di quest’anno saranno delle festività decisamente diverse e a questo proposito si rincorrono voci sul fatto che saranno sicuramente più sociali dello scorso anno.

Ci è mancato così tanto poterci ritrovare con amici e parenti e scambiarci abbracci e pensierini e l’auspicio è proprio di poter tornare finalmente a farlo.

Certo è che per molti quel che resta immutata è la situazione economica, a volte non delle più rosee soprattutto dopo la stangata della pandemia.

Va considerato inoltre che tantissimi aspettano l’agognata tredicesima per potersi dedicare agli acquisti.

Tuttavia questo incastro di eventi può causare affanno non solo al portafogli ma anche a noi.

Pagare a rate anche i regali di Natale è possibile con questi servizi scelti da molti brand

È vero, il Natale non dovrebbe essere solo corsa ai regali e grandi spese ma soprattutto voglia di passare del tempo in tranquillità coi nostri cari.

Lo scambio dei doni però a parer nostro fa parte di questo grande “contenitore”.

Leggere la felicità negli occhi di chi amiamo per un regalo magari tanto desiderato è impagabile e dona tanta gioia quanto riceverne.

Forse è un po’ anche questo il senso del Natale.

Per andare incontro alle diverse esigenze della clientela negli ultimi tempi sono sempre di più i marchi che affidano esternamente la gestione dei pagamenti.

È possibile dunque acquistare su diversi siti in 3 o 4 mensilità, semplicemente selezionando questa modalità al momento dell’acquisto.

Dunque pagare a rate anche i regali di Natale è possibile con questi servizi scelti da molti brand.

Quali sono e come funzionano

Le più diffuse e conosciute al momento sono soprattutto Scalapay, Klarna e Clearpay.

Queste società scelte da tantissimi brand che hanno negozi online permettono di dilazionare i pagamenti a 60 e 42 giorni in tre o quattro rate.

Ognuna di loro ha i relativi siti Internet e App sia per Android che IOS, dove scoprire quali sono i brand che li hanno scelti e facilitare le operazioni.

Inoltre non è necessario avere la carta di credito, può bastare anche una prepagata da ricaricare alla vigilia delle scadenze.

La buona notizia è che sui costi non ci sono alcun tipo di interessi pendenti, dunque nessuna maggiorazione sulla spesa finale.

Saranno gli stessi siti di pagamento a inviare una notifica o una mail qualche giorno prima dei termini di pagamento.

Una bella novità che in vista del Natale può rasserenare diversi animi e permette fin da subito di dedicarsi allo shopping natalizio.

