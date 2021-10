Se a qualcuno venisse chiesto di pensare a un colore elegante per tutte le occasioni, la risposta sarebbe per moltissime donne la stessa. Il nero è il colore dell’eleganza per eccellenza, specialmente nel vestiario di una donna adulta. Trattandosi di un colore unico, è fondamentale puntare sui dettagli giusti per non rendere il look monotono.

Ecco, quindi, una selezione di 4 abiti mozzafiato che le amanti del nero dai 40 ai 50 anni adoreranno per queste loro incredibili particolarità. Sicuramente si tratta di vestiti scuri, ma è pur vero che ognuno di essi ha una particolarità per niente trascurabile.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il nero che sfila e piace a tutte

Sicuramente non tutte lo scelgono solo per la sua eleganza. Che il nero abbia un potere snellente è cosa abbastanza risaputa. Se poi si unisce questa sua caratteristica con indumenti già di per sé snellenti, il risultato è davvero formidabile. Un esempio? Questo pantalone androgino che moltissime desiderano ardentemente per sembrare più snelle a qualsiasi età è eccezionale nella sua versione black. Ma come rendere più particolare un black dress?

La prima proposta è l’abito midi modello charleston. Si tratta di un ritorno degli anni ’20 e a caratterizzarlo solo delle pagliuzze nere luminosissime, che rendono l’abito brioso e scoppiettante. Quest’abito è perfetto se abbinato a questi particolarissimi sandali che molte donne comprano per questa loro particolarità davvero interessante.

Un dettaglio che non passa inosservato

Ricorda sempre il passato questo secondo modello dallo stile collegiale. Si tratta dell’abito lungo e nero con pettorina ricamata. Può trattarsi tanto di qualcosa di vistoso, che di un piccolo colletto importante. L’unica regola è aggiungere un dettaglio appariscente all’altezza del viso.

4 abiti mozzafiato che le amanti del nero dai 40 ai 50 anni adoreranno

Se le prime due proposte erano abiti lunghi, gli altri due modelli sono bellissimi mini-dress. Anche le donne adulte possono indossare questo tipo di abito senza cadere negli eccessi.

Un possibile modello è, infatti, l’abito midi in stretch con zip centrale. Il protagonista dell’abito è sempre il nero, ma la zip centrale aggiunge un tocco di originalità.

E poi questo vestito robe manteau con spalline e dettagli in oro. I bottoni gioiello o le eventuali zip in oro costituiranno un dettaglio chic non trascurabile. In questo caso è fondamentale puntare su accessori dello stesso metallo color oro. Questo modello è davvero elegantissimo anche su donne più adulte.