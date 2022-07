In ogni stagione dell’anno possiamo trovare nei negozi tanti tipi di prodotti da acquistare e cucinare. Sono diverse anche le esigenze. In inverno abbiamo bisogno di più energia per affrontare il freddo, invece in estate beviamo di più e mangiamo cibi poco elaborati e a volte freschi.

Quando fa caldo preferiamo comprare molta frutta e anche alcuni tipi di verdura e di ortaggi.

Oltre a gustose macedonie e a granite consumiamo molte insalate. Tra gli ingredienti che spesso usiamo c’è il cetriolo.

Il cetriolo è fresco, ricco di acqua, minerali e vitamine e serve anche in campo cosmetico. Per poterlo usare per le nostre ricette prima di tutto bisogna scegliere quelli a giusta maturazione, verdi e sodi al tatto.

Quest’ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee a volte può risultare un po’ amaro e difficoltoso da digerire.

Alcuni rimedi della nonna

Il metodo più classico per togliere l’amaro consiste nel tagliare le due estremità del cetriolo lavato e asciugato. Adesso, con uno dei due pezzi, sfregare la parte bianca scoperta della polpa dell’ortaggio fino a che comparirà una sostanza gelatinosa. Laviamo il cetriolo e utilizziamolo come vogliamo. Può servire anche mettere per 30 minuti le fettine in una ciotola coperte con del latte freddo. Se si è intolleranti al lattosio si può usare una bevanda vegetale.

La difficoltà eventuale nel digerire i cetrioli potrebbe collegarsi al contenuto di fibra. Si potrebbe, quindi, frullare insieme a del succo di limone, acqua e un cucchiaino di miele per idratarci con gusto e digerirlo meglio.

Se, invece, dobbiamo fare delle insalate, sarebbe meglio togliere più parti possibili. In questo caso, oltre all’operazione per addolcirlo, sbucciamo il cetriolo, tagliamolo in due per il lungo ed eliminiamo anche i semi. Adesso possiamo affettarlo e mangiarlo come vogliamo.

Rendere digeribile il cetriolo e togliere l’amaro per mangiarlo in questi modi

Passiamo adesso a due ricette. Per la prima occorrono:

2 cetrioli;

un avocado;

200 g di Feta;

lattughino;

olio extravergine d’oliva;

menta fresca;

sale.

Mescoliamo in una ciotola i due cetrioli tagliati a fettine con cubetti di avocado e Feta. Aggiungiamo del lattughino, qualche foglia di menta sminuzzata, olio e sale e, se lo gradiamo, un po’ di succo di limone.

Un’altra insalata si può preparare con fettine sottili di ravanelli e cetrioli insieme a dei pomodorini tagliati a metà. Condiamo con olio, sale e una spruzzata di aceto di mele e serviamo.

Dopo aver appreso come rendere digeribile il cetriolo e togliere l’amaro possiamo sbizzarrirci nel fare frullati e insalate durante l’estate.

Lettura consigliata

Per una cena veloce estiva tra amici questi piatti preparati in anticipo con melanzane e zucchine sono davvero sfiziosi