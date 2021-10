Ogni giorno svolgiamo delle importanti attività, ad esempio respirare, camminare, mangiare. La loro complessità è stupefacente. Ad esempio, nella digestione possiamo sfruttare il cibo per ottenere energia o elementi che ci possono proteggere da eventuali attacchi esterni, come il raffreddore.

La funzione degli antiossidanti è quella di contrastare ed eliminare i radicali liberi che si formano nei vari e normali processi cellulari nel nostro corpo. I radicali liberi aumentano in caso di assunzione di farmaci, se si fuma o si vive in città inquinate. Non tutti sanno però che anche un’intensa attività fisica potrebbe accrescere la loro quantità. Insieme ad altri fattori, si deve ad essi, ad esempio, l’invecchiamento delle cellule e alcuni processi infiammatori. In nostra difesa ci viene in soccorso un’alimentazione varia e ricca di frutta e verdura. Sono da preferire alimenti che contengono le vitamine A, E, C, e sali minerali. Davvero utile il licopene dei pomodori, ricchi anche di vitamina C. Agrumi, verdure, frutta rossa e gialla, ma anche olio e formaggi stagionati sono ottimi cibi antiossidanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Molti ignorano che con pochi ingredienti si possono preparare a casa gustose bevande naturali e antiossidanti

Scopriamo come preparare una buona e salutare bevanda. Bastano pochi ingredienti insieme per contrastare l’azione dei radicali liberi.

Meraviglia rossa

100 g di pomodoro;

250 ml di succo di melograna;

un limone o un’arancia;

a piacere, si può aggiungere mezzo cucchiaino di stevia.

Sgranare la melograna e ottenerne il succo con uno spremiagrumi. Tagliare a pezzetti il pomodoro. In un boccale versare il succo di melograno e di un limone (o arancia), poi aggiungere il pomodoro. Frullare e bere.

Anche il cacao è un alimento ricco di antiossidanti. Se mangiato sotto forma di tavoletta di cioccolato, è da preferire quello fondente al 70% o più di cacao.

Cioccolata alla viennese

100 g di cioccolato fondente;

50 g di zucchero;

un cucchiaio di latte

panna montata.

Prima di tutto, fondere a bagnomaria il cioccolato fatto a pezzetti. A parte sciogliere in un pentolino lo zucchero con il latte e poi versarvi il cioccolato fuso. Mescolare un po’ e poi servire la cioccolata con un ciuffo di panna montata sulla sommità.

Dato che anche le verdure sono nostre alleate, usiamone una per un frullato insolito.

Delizia verdeblu

200 g di mirtilli;

100 g di spinaci;

qualche noce;

acqua o latte vegetale q.b.

Pulire gli spinaci. Inserirli nel boccale del frullatore insieme ai mirtilli e a qualche gheriglio di noce. Aggiungere a piacere un po’ di acqua o latte vegetale e frullare.

Molti ignorano che con pochi ingredienti si possono preparare a casa gustose bevande naturali e antiossidanti. Abbiamo visto come basta davvero poco per assaporare qualcosa di salutare e ricco di gusto.