Per essere più produttivi nello studio e nel lavoro seguiamo questi trucchi

Con il caldo potrebbe risultare davvero difficile concentrarsi. Anche se possiamo provare a mangiare alcuni alimenti per aumentare la concentrazione, potrebbe non essere sufficiente. Questo ci porta a procrastinare e rimandare i nostri compiti. La conseguenza è ansia e stress, perché a un certo punto ci troviamo sopraffatti dalle cose da fare.

Possiamo, però, provare a seguire dei consigli per aumentare la nostra produttività. Questi trucchi potrebbero aiutarci a finire il nostro lavoro, anche quando siamo poco motivati. Ci bastano davvero poche e semplici abitudini per lavorare di più, con meno sforzo. Per essere più produttivi nello studio e nel lavoro basta seguire questi semplici trucchi e metodi.

Ottimizziamo il tempo

Il primo consiglio è una vera e propria tecnica per ottimizzare il tempo. Si tratta della tecnica del pomodoro, che deriva dai timer a forma di questo alimento, solitamente utilizzati in cucina. Ci sono diverse app che ci aiuteranno a metterla in atto, ma possiamo anche utilizzare un semplice timer. Per prima cosa togliamo qualsiasi distrazione, soprattutto il cellulare.

Per 25 minuti dobbiamo concentrarci sulla nostra attività. Quando il timer suonerà, potremo prenderci 5 minuti di pausa e poi ricominciare per altri 25 minuti. Ci sono anche alcune varianti, come quella di lavorare per 30 minuti e fermarsi per 10. Dopo 25 minuti, infatti, il nostro cervello non è più fresco come all’inizio e non lavora con la stessa efficienza. Dividendo il tempo, lavoreremo di più in meno tempo.

Il secondo trucco è quello di concentrarsi su un’attività ed evitare il multitasking. Dare attenzione a diverse attività contemporaneamente, infatti, non solo ci distrae, ma ci potrebbe dare stress. Infatti, potremmo iniziare tanti progetti diversi senza finirne nemmeno uno. Cerchiamo di lavorare il più possibile su un’attività e possibilmente concluderla, prima di iniziarne un’altra. Se un progetto ci sembra troppo impegnativo, dividiamolo in passaggi più brevi.

Per essere più produttivi nello studio e nel lavoro seguiamo questi trucchi

Non cerchiamo la perfezione, perché se no non inizieremo mai a lavorare. Non è importante essere preparati al 100% quando si inizia un progetto. L’importante è cominciarlo e imparare strada facendo. Questo perché non ci sentiremo mai pronti abbastanza.

Per questo il prossimo consiglio è proprio quello di creare un’abitudine. Anche quando non abbiamo voglia di fare qualcosa, convinciamoci a lavorare per solo 10 minuti. In questo modo, visto il breve tempo, cominceremo la nostra attività. Molto spesso non ci fermeremo solo a 10 minuti, perché una volta iniziato, ci sembrerà più facile continuare.

Infine, cerchiamo di non concentrarci troppo sul nostro lavoro. Tra un’attività e l’altra ritagliamoci un po’ di tempo per noi stessi. Leggiamo un buon libro o guardiamo un episodio della nostra serie preferita. Un cervello troppo stanco non è in grado di lavorare.

