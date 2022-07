La bellezza di certe sere d’estate sta nel mangiare insieme ad amici e parenti in modo semplice e leggero. In questo modo si possono sistemare tavoli e sedie in terrazzo o in giardino per stare comodi, al fresco. A volte basta solo un ripiano dove porre cibo e bevande e poi sedersi su dondoli, panche o su un plaid.

Per stare tranquilli e goderci le chiacchiere si potrebbero preparare piatti in anticipo senza rinunciare al gusto. Infatti, magari, dopo aver mangiato, vorremo farci una passeggiata sul lungomare per prenderci un gelato.

Per una cena veloce estiva potremmo preparare dei panzerotti ripieni senza lievitazione.

Per farne 8 occorrono:

a) 750 g di melanzane;

b) 100 g di cipolla;

c) olio extravergine d’oliva;

d) basilico;

e) maggiorana;

f) 600 ml d’acqua;

g) 500 g di farina di semola;

h) sale.

Procedimento per fare i panzerotti

Lavare le melanzane e tagliarle a cubetti piccoli, in aggiunta versare in una padella dell’olio. Quando è caldo, aggiungere una cipolla piccola affettata e fare soffriggere, poi unirvi le melanzane e 2 bicchieri d’acqua.

Lasciare cuocere un po’ e dopo aggiungere alcune foglie di basilico ben lavate, spezzettate e un pizzico di sale. Mescolare ogni tanto e completare la cottura; inoltre, alla fine, insaporire con un pizzico di maggiorana.

Ora bisogna impastare la farina setacciata insieme ad un bicchiere d’acqua, a 100 ml di olio extravergine d’oliva e a del sale e poi, con un mattarello, tirare una sfoglia di 2 mm e ricavare dei cerchi con un coppapasta o una tazza da tè.

Rivestire una teglia con carta forno e sistemare i cerchi di impasto ed inoltre mettere in ognuno un po’ di melanzane fritte e chiudere a mezzaluna. Ora bucherellare i panzerotti e spennellarli con olio. Cuocere a 200 gradi in forno per almeno 30 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare.

Per una cena veloce estiva tra amici questi piatti preparati in anticipo con melanzane e zucchine sono davvero sfiziosi

Un altro ortaggio di stagione da cucinare in tanti modi è la zucchina.

Per una ricetta gustosa per 4 persone occorrono:

a) 4 zucchine tonde;

b) 5 cucchiai di quinoa, lessata;

c) circa 100 g di provola a cubetti;

d) 8 pomodorini ciliegino;

e) sale, pepe e peperoncino;

f) olio extravergine d’oliva.

Tagliare la calotta delle zucchine lavate e metterla da parte. Togliere gran parte della polpa, salare e porre a testa in giù. Nel mentre lessare la quinoa. Appena è cotta, unirvi i pomodorini tagliati, i cubetti di formaggio, sale, pepe e peperoncino.

Amalgamare con alcuni cucchiai di olio extravergine d’oliva e riempire con il composto le zucchine. Metterle adesso su una teglia con carta forno con accanto le calotte. Cuocere in forno a 200 g per 20 minuti. Appena saranno intiepidite si potranno coprire con le calotte.

Se diventano troppo fredde, basterà riscaldarle per qualche minuto in forno.

