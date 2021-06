Quando si nomina la “parmigiana”, viene subito in mente la squisita ricetta preparata con melanzane, pomodoro e mozzarella filante, buona da leccarsi i baffi.

È un piatto irresistibile che, però, con l’arrivo dell’estate può risultare pesante e poco adatto al grande caldo di questi mesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché Noi di Proiezionidiborsa abbiamo pensato ad una versione light, più fresca e leggera, che si adatta meglio a questa stagione. In questo modo non dovremo rinunciare neanche in estate alla nostra amata parmigiana!

Meno di 5 euro per questa irresistibile parmigiana estiva pronta in pochi minuti

Ingredienti

a) Due melanzane tonde abbastanza grandi;

b) due pomodori maturi;

c) feta;

d) basilico fresco;

e) sale e olio evo.

Procedimento

Le melanzane fritte sono buonissime ma sono abbastanza pesanti, soprattutto d’estate. Ecco perché per questa ricetta fresca e leggera ci limiteremo a grigliarle.

Tagliamo le melanzane a fette di 1-2 centimetri, cospargiamole di sale grosso e lasciamole a scolare per 10-15 minuti. Poi tamponiamole con della carta assorbente, per eliminare il sale in eccesso. A questo punto, condiamole con l’olio e mettiamole a cuocere su una bistecchiera ben riscaldata precedentemente. Le fette dovranno cuocere per 3-4 minuti su ogni lato.

Affettiamo anche i pomodori, e condiamo anche questa volta con un filo d’olio. Facciamo cuocere anche questi per 2-3 minuti per lato, controllandoli di tanto in tanto.

Ora tagliamo la feta a fette non troppo sottili. A questo punto possiamo iniziare a creare la nostra parmigiana estiva. Creiamo una forma a strati, alternando una fetta di melanzana, una fetta di feta e una di pomodoro. Condiamo con un filo d’olio e passiamola in forno per 2-3 minuti.

Al termine dei minuti, tiriamo la parmigiana estiva fuori dal forno e decoriamo con qualche foglia di basilico fresco. Risulterà buonissima anche calda, ma per gustarla al massimo della sua bontà sarà meglio mangiarla fredda.

Il sapore fresco e croccante della feta è la nota estiva perfetta per rinfrescare queste giornate. E la nostra buonissima parmigiana è pronta!

È una ricetta facile, veloce, molto economica e davvero buonissima. Ecco perché ci vogliono meno di 5 euro per questa irresistibile parmigiana estiva pronta in pochi minuti.

Approfondimento

Solo 5 ingredienti per preparare questa squisita torta salata pronta in 10 minuti