In questi giorni più caldi, capita di avvertire la voglia di mangiare qualcosa di fresco. Il gelato, però, non è la soluzione migliore per chi vuole mantenersi in forma o per chi non vuole strafare con gli zuccheri. Ecco perché abbiamo pensato ad una ricetta salva linea, nutriente e molto gustosa.

Scommettiamo che anche chi non ama la frutta si lascerà tentare da questi meravigliosi dolcetti? Oltretutto sono pronti in pochissimi minuti, adatti anche a chi non ha molto tempo da dedicare alla cucina. Prepariamo insieme i golosissimi spiedini di frutta avvolti dal cioccolato, perfetti per grandi e piccini e pronti in 5 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) due kiwi;

b) dieci fragole;

c) due banane;

d) 200 grammi di cioccolato al latte (andrà benissimo anche quello bianco o fondente, a piacere);

e) 160 ml di panna fresca liquida;

f) qualche fogliolina di menta fresca;

g) cannella in polvere.

Procedimento

Cominciamo preparando la crema al cioccolato. Per prima cosa, dovremo ridurre in pezzi il cioccolato. Quindi lo metteremo in una ciotola a bagnomaria, aggiungendo un po’ per volta la panna. Mescoliamo di tanto in tanto, per ottenere una crema densa e omogenea. Se vogliamo, possiamo aromatizzare la nostra crema con una punta di polvere di cannella.

Passiamo, ora, alla preparazione della frutta. Sbucciamo i kiwi, tagliamo poi a metà, e ogni metà in 4 parti.

Tagliamo a rondelle piuttosto grandi le banane e le fragole a triangolini.

Infilziamo i pezzi di frutta in 7-8 spiedini, alternando i diversi frutti e aggiungendo delle foglioline di menta per rendere il tutto ancora più fresco.

Mettiamo il cioccolato in una o due scodelline e facciamo colare il cioccolato sui nostri spiedini. Altrimenti, potremo decidere di intingerli direttamente nella crema, per un gusto ancora più avvolgente.

Ed ecco terminati i golosissimi spiedini di frutta avvolti dal cioccolato, perfetti per grandi e piccini e pronti in 5 minuti. È un’idea sfiziosa e fresca per l’estate, davvero da leccarsi i baffi. Ovviamente può andar bene qualsiasi tipo di frutta, in base alla stagionalità o al gusto personale.

Approfondimento

La torta squisita da fare in 1 minuto, perfetta per chi ha poco tempo