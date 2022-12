Regali per gli amici che amano cucinare? Ecco come fare presine carine con il fai da te creativo

Ci sono giorni particolari dell’anno in cui si manifesta l’affetto per amici e parenti. Compleanni, onomastici e anche Natale sono l’occasione per fare un dono. Potremmo accompagnare un regalo importante oppure sorprendere gli amici al di là delle feste con un pensierino per la cucina. Seguiamo i passaggi per realizzarlo continuando la lettura.

Ogni volta che cerchiamo un regalo da fare ci assalgono mille dubbi. Prendiamo un oggetto in mano, ci chiediamo se il destinatario lo abbia già o lo rimettiamo a posto perché non adatto al suo stile.

Se amici e parenti amano stare ai fornelli sarà più facile la ricerca di cosa regalare. Possiamo scegliere tra tovaglie, set di coltelli, libri di cucina e prodotti alimentari tipici. Anche una bottiglia di vino sarà gradita. Per un regalo un po’ più costoso compreremo un elettrodomestico, come la macchina per il sottovuoto o per il caffè. In questo caso potremmo anche inserire nella confezione la ricetta della torta, tipo quella del Barozzi.

Insieme a un pacco voluminoso potremmo donare anche qualcosa di carino.

Regali per gli amici che amano cucinare? Proviamo a fare delle presine

Per un compleanno o per Natale accompagnare un regalo importante con un oggetto fai da te potrebbe stupire. Per fare delle utili presine per la cucina occorrono:

2 quadrati di stoffa ;

; un nastrino ;

; imbottitura o trapuntine, asciugamani, mollettoni;

o trapuntine, asciugamani, mollettoni; sbieco.

Ritagliamo dei quadrati di 18 cm per lato dal tessuto e da ciò che farà da imbottitura. Ora poggiamo questa sul tavolo, sopra mettiamo i quadrati di stoffa dritto contro dritto. Cuciamo lungo il bordo, lasciando un lato aperto. Rigiriamo la presina, inseriamo un pezzo di nastrino per appenderla e ricuciamo tutto il bordo. A questo punto la presina è pronta. Si potrebbe abbellire applicando dello sbieco attorno, magari di un colore diverso.

Se il regalo è natalizio sceglieremo scampoli con stampe a tema.

Come fare le presine a cappuccio

Le presine servono in cucina, specialmente quando cuociamo qualcosa al forno. La forma classica è quadrata. Proviamo adesso a fare quelle a cappuccio, molto comode e pratiche.

Il materiale è lo stesso, ma stavolta su della carta disegniamo una mongolfiera. Dovrà stare dentro a un quadrato di almeno 20 cm di lato. Dovremmo realizzare la forma di una grande goccia curva, in pratica, ma con la punta in basso tagliata.

Posiamo la sagoma su scampoli e imbottitura e ritagliamo con le forbici. Procediamo come per la presina quadrata, stavolta lasciando aperta la base. Rigiriamo e inseriamo il nastrino e cuciamo. Ora pieghiamo in due questo lato dritto corto e diamo dei punti a zig zag per 5 cm in verticale. Avremo ottenuto una specie di cappuccio. Questa presina è carina e dalla forma particolare.

Consigli per il lavaggio

Regali per gli amici che amano cucinare? Con queste presine si ricorderanno di noi ogni volta che prepareranno qualche piatto.

Possono però sporcarsi con salse, olio e sughetti. Presine e guanti da forno in cotone potremmo pretrattarli con del sapone di Marsiglia e poi lavarli in lavatrice alla temperatura massima di 40 gradi. Evitiamo l’asciugatrice e stendiamoli all’aria.

Presine fatte all’uncinetto, invece, si laveranno a mano come i centrini.