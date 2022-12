Basta fondi di caffè nella spazzatura, perché sono utili non solo alle piante ma anche in cucina

Ogni giorno quando si cucina o si pulisce la casa gettiamo nella spazzatura molte cose. Soprattutto nell’umido potremmo evitare di buttare alcuni scarti di verdure. I fondi di caffè, inoltre, ci serviranno per molti usi e anche per la ricetta che tra poco scopriremo.

Svegliarsi sentendo nell’aria un profumo inconfondibile di caffè ci ricarica ancor prima di berne una tazza. Questo liquido prelibato si può preparare in tanti modi. C’è chi preferisce la moka, chi l’espresso a casa o al bar e ci sono anche gli estimatori di capsule e cialde.

Oltre alle macchinette adatte pensiamo pure alle varietà di caffè. Lungo, ristretto, macchiato, corretto e così via. Possiamo offrirlo agli ospiti secondo il bon ton e anche usarlo per bevande particolari. Il caffè ci carica al mattino, ma è piacevole berlo durante una pausa o al bar.

Basta fondi di caffè nella spazzatura, ecco come usarli come concime

Quando prepariamo la bevanda nera tra le più amate al Mondo, ci rimangono gli scarti nella moka. I fondi di caffè si buttano nell’umido, ma possiamo usarli per le nostre piante.

La polvere residua, infatti, sarebbe ricca di elementi buoni per concimare terreni acidi. Tra le piante che possono giovare dei fondi di caffè abbiamo le ortensie, le azalee e le camelia.

Basterà scioglierne un po’ in alcuni litri d’acqua. Dopo un giorno il nostro fertilizzante liquido sarà pronto. Altrimenti, basterà mischiare gli scarti con il terriccio.

Come fare un dolce goloso con un ingrediente insolito

C’è un dolce storico inventato a Vignola che ha più di cento anni. Si tratta della Torta Barozzi. Come per la Sacher Torte, la ricetta originale è registrata e ben custodita. Ecco cosa ci occorre per fare un dolce tipo quella torta famosa:

230 g di cioccolato fondente;

150 g di zucchero;

4 uova;

150 g di burro;

50 g di mandorle;

50 g di arachidi;

20 ml di rum;

40 g di fondi di caffé;

caffè.

Per utilizzare i fondi in cucina ci sono esperti che consigliano di asciugarli in forno per circa un’ora a 60 gradi. Se siamo di fretta possiamo saltare quest’operazione.

I passaggi per realizzare un goloso dessert

Tritiamo innanzitutto mandorle e arachidi. Rompiamo ora le uova e mettiamo i tuorli in una ciotola e gli albumi in un’altra. Montiamoli a neve e lasciamo al momento da parte.

Mescoliamo lo zucchero con i rossi d’uovo, aggiungiamo frutta secca, i fondi e un cucchiaio di caffè ristretto. Versiamo anche un po’ di rum e mescoliamo. Adesso spezzettiamo il cioccolato e mettiamolo a bagnomaria con il burro. Appena sciolto versiamolo nell’impasto e poi aggiungiamo a poco a poco gli albumi montati mescolando.

Ora è il momento di foderare una teglia rettangolare con la carta d’alluminio. Versiamo il composto e cuociamolo in forno per 30 minuti a 170 gradi. Sformiamolo con tutta la carta d’alluminio e tagliamolo a quadrotti. Si serve in questo modo per non farlo sbriciolare. Sarà squisito anche con un po’ di panna.

Dato che sono utili in giardino e in cucina, basta fondi di caffè nella spazzatura. Inoltre, possono servire come scrub per il corpo e profumare il frigorifero, messi su un piattino.