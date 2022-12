Inverno alla moda con questi stivali ideali per tutte le fisicità, per slanciare e sembrare più alte

Gli stivali sono i grandi alleati contro il freddo invernale. Utilizzati da quasi tutte le donne sono davvero semplici da abbinare e da far risaltare. Ad ogni fisicità il suo modello di stivali per risaltare e splendere.

L’inverno è ormai arrivato e questo comporta la necessità di scegliere calzature adatte. Gli stivali, come gli anfibi, sono una buona alternativa alle solite sneakers. Stivali al ginocchio, sopra al ginocchio o alla caviglia sono i veri protagonisti della stagione fredda. Il motivo di questo amore delle donne nei confronti di queste calzature è presto spiegato. Si tratta di scarpe comode, versatili e davvero semplici da abbinare. Una calzatura salva look che potrà essere sfruttata in decine di modi diversi, dal mattino alla sera. Anche in questo caso sarà importante scegliere il modello più adatto alla propria fisicità per permetterle di risaltare al meglio. Infatti, non tutte le tipologie doneranno a tutte le donne. Proprio per questo oggi si cercherà di capire quali sono gli stivali più adatti alle diverse fisicità.

Inverno alla moda con questi stivali che piaceranno a tutte

Per le donne di bassa statura saranno perfetti gli stivali alla caviglia con tacco basso e sottile. Per il giorno si consiglia un tacco 5 cm che slancerà la gamba senza impegnare eccessivamente. Si potranno scegliere neri ma anche animalier o bianchi. Sempre le piccoline, poi, potranno diventare più alte utilizzando stivaletti alla caviglia con tacco spesso. Ideali con una gonna ma anche con i jeans e i vestiti. Proprio di questi modelli ne troviamo di leopardati da Zara a circa 50 euro. In alternativa, con tacco grosso triangolare a circa 60 euro sia in nero che in bianco.

Stivali alti

Per le donne dal fisico slanciato e con gambe molto lunghe, invece, ideali stivali sopra al ginocchio con o senza tacco. Gli stivali potranno essere abbinati anche ad un paio di jeans. Gli stivali alti, anche se perfetti su fisico androgino, valorizzeranno anche le più piccole. Le gambe risulteranno subito molto più lunghe. Si potranno scegliere sia stivali in pellame liscio che con pieghe per snellire la gamba. Se scelti con tacco vertiginoso saranno ideali la sera, mentre in caso di tacco basso si potranno utilizzare anche in occasioni diurne. Tra gli stivali sopra al ginocchio si potrà optare per quelli della Geox a circa 180 euro, oppure quelli di Zara a 129 euro.

I modelli sportivi

Tra gli stivali molto in voga, poi, troviamo i Chelsea boots con elastico e senza tacco. Inverno alla moda con questi stivali comodi e belli. Scarpe comodissime e ideali per la vita frenetica di tutti i giorni. Anche in questo caso saranno bellissimi con i jeans in un look sportivo ma anche con una gonna o un vestito più formali. Sempre tra gli stivali leggermente diversi dai classici troviamo i texani molto in voga al momento. Marroni, neri o bianchi anche per abbinamenti sportivi. I texani li possiamo acquistare di diversi marchi tra cui Felmini a circa 150 euro. Per chi vuole spendere di meno ci sono quelli proposti da Bershka a circa 46 euro.