La tisana dalle proprietà calmanti lascia senza parole: aiuta anche a ringiovanire la pelle!

Una tisana che tipicamente si prepara per rilassarsi o conciliare il sonno la sera, avrebbe delle insospettabili proprietà per la bellezza della pelle. Vediamo quali.

Quando siamo stressati o agitati, soprattutto la sera, probabilmente possiamo faticare a rilassarci e a prendere sonno. Per questo siamo soliti provare aiuti naturali, come sorseggiare una tisana dalle proprietà calmanti. Queste bevande si preparano solitamente con l’infusione in acqua bollente di estratti di piante. Che conterrebbero particolari sostanze, capaci di rilassare l’organismo. La più comune è certamente la camomilla ma ce ne sono anche altre. Due in particolare, non solo fanno bene all’organismo e lo rilassano. Ma hanno anche insospettabili proprietà che andrebbero a vantaggio della bellezza della pelle.

Il tiglio e la malva per il benessere interiore

Quando vogliamo rilassarci, una tisana a base di tiglio e malva potrebbe aiutarci. Il tiglio avrebbe proprietà sedative, favorirebbe il sonno e potrebbe essere utile per il trattamento dell’ansia. La malva avrebbe proprietà calmanti e rilassanti e riuscirebbe a calmare stress e preoccupazioni. Pochi sanno, però, che bere una tisana al tiglio e alla malva potrebbe anche aiutare la pelle.

La tisana dalle proprietà calmanti che ha insospettabili benefici per la cute

Sorseggiare una tisana tiglio e malva potrebbe sorprenderci. Il tiglio avrebbe anche proprietà emollienti, idratanti, lenitive e sgonfianti che andrebbero a vantaggio della pelle. Gli occhi stanchi potrebbero sgonfiarsi e il volto assumerebbe un aspetto più radioso. La malva potrebbe invece aiutare le pelli impure e imperfette a ritrovare splendore, grazie alle sue proprietà idratanti. La pelle assumerebbe maggiore idratazione e la depurazione dalle tossine potrebbe far apparire il viso non solo più rilassato, ma anche più giovane.

Come preparare la bevanda

Detto tutto questo, perché non provare, di tanto in tanto, a sorseggiare una tisana tiglio e malva prima di coricarsi?. Il mattino seguente, dopo un sonno ristoratore, potremo già constatare l’azione delle proprietà benefiche delle piante per la pelle. Preparare la bevanda è essenzialmente semplice. Possiamo procuraci un estratto delle piante in erboristeria oppure acquistare un preparato già pronto come le bustine di tè. Oppure possiamo acquistare bustine di tiglio e altre di malva e porre entrambe in infusione. Dovremo quindi mettere a bollire sul fuoco un pentolino di acqua e, a ebollizione avvenuta, gettarvi 1 cucchiaio di malva e 1 di tiglio. Oppure mettere in infusione una bustina di estratto già pronto o, come detto, 2 bustine diverse. Dopo 10 minuti potremo filtrare e bere in tazza. La tisana dalle proprietà calmanti ci aiuterà a rilassarci e gioverà anche alla bellezza della nostra pelle e del nostro viso.