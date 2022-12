I consigli delle nonne per lavare e stirare centrini all’uncinetto e pizzi senza rovinarli

In molte case su mobili, tavoli e poltrone si trovano i lavori all’uncinetto. Bisognerà lavare con metodi adatti centrini, pizzi e merletti.

Nelle case della mamma e delle nonne troviamo spesso elementi belli, preziosi e antichi. Molti fanno parte di un corredo tramandato da generazioni. Parliamo di creazioni all’uncinetto e dei pizzi. Fino a qualche tempo fa lavorare la lana o il cotone era tra i primi insegnamenti impartiti alle bambine. Adesso chi si avvicina a quest’antica arte è di solito una persona adulta.

Fa sempre piacere realizzare da soli qualcosa, che sia un piatto di pasta o un dolce. Quando i lavori all’uncinetto servono a rendere più bella la casa oppure a fare un top per l’estate, si prova una grande soddisfazione.

Con il tempo, però, centrini sui tavoli e sui mobili oppure i pizzi della biancheria possono sporcarsi. Bisognerà, quindi, trattarli con cura.

I consigli delle nonne per lavare e stirare centrini all’uncinetto o merletti e pizzi

I lavori all’uncinetto, i pizzi o i merletti delicati si potrebbero lavare in lavatrice con molta cautela. Bisognerà infilarli in una retina o in una federa. Il lavaggio sarà delicato con poco detersivo evitando la centrifuga.

Per una maggiore sicurezza, specialmente quando si tratta di qualcosa di antico e prezioso, sarebbe preferibile il lavaggio a mano.

Prendiamo una bacinella e riempiamola con acqua fredda o leggermente tiepida. Selezioniamo i lavori in base al colore. Mettiamo, quindi ad esempio tutti i centrini bianchi in ammollo con poco detersivo delicato. Possiamo usare il sapone di Marsiglia, anche da strofinare leggermente sulle eventuali macchie.

Dopo una decina di minuti trasferiamoli in un altro contenitore con acqua pulita e togliamo i residui di sapone. Se c’è ancora molta schiuma, ripetiamo l’operazione con altra acqua.

Come stendere senza errori

A questo punto bisogna fare attenzione a non strizzare centrini e pizzi. Adagiamoli su un lavandino pulito e premiamo leggermente con le mani. Poi mettiamoli dentro a un asciugamano e facciamo assorbire l’acqua in eccesso.

Ora non si dovrebbe incorrere in un errore comune, ossia stendere in verticale. Sistemiamo, invece, ciò che abbiamo appena lavato e asciugato sommariamente su un piano orizzontale. Basterà, quindi, un telo di cotone su uno stendino dove poter mettere pizzi e altro. Lasciamo asciugare evitando il sole diretto.

Per stirare i lavori all’uncinetto e i pizzi lasciamoli un po’ umidi. Ora appoggiamo un fazzoletto di cotone e appoggiamo delicatamente il ferro, altrimenti lo avviciniamo soltanto. Procederemo dal centro verso l’esterno.

Altri trucchetti

Dopo aver appreso i consigli delle nonne per lavare e stirare centrini all’uncinetto, vediamo come mantenerli tesi. Prima di stirarli possiamo fare un’operazione. Scaldiamo dell’acqua e sciogliamoci dentro un po’ di amido di mais, spesso molto utile in cucina. Lasciamo intiepidire, immergiamo il centrino e poi stiriamolo con il metodo descritto. Se aumentiamo la quantità di amido, potremo dare all’uncinetto la forma che vogliamo. Ad esempio, lasciamolo asciugare sopra il fondo di una tazza o un bicchiere, abbassando i bordi. Creeremo così un porta caramelle o cioccolatini.