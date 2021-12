Molte persone soffrono di reflusso e acidità di stomaco ma, a volte questi, fastidi sopraggiungono in seguito a pasti abbondanti. Si pensi che a Natale dovremmo prepararci a pranzi e cene interminabili ed elaborate. Sicché, anche il nostro stomaco ne risentirà se non stiamo attenti. Si consideri che il reflusso colpisce circa il 10-20% della popolazione europea. Esso implica che parte del contenuto gastrico risale dallo stomaco all’esofago, dando una sensazione di bruciore e acidità allo sterno. In inverno, questa patologia tende a peggiorare, quindi meglio prendere le precauzioni del caso. Si consideri che il reflusso gastroesofageo e acidità di stomaco, pronti a renderci la vita difficile a Natale ma ecco quali cibi evitare.

Il principale motivo per cui il reflusso e l’acidità aumentano in inverno è che, con il freddo, mangiamo di più. Inoltre, tendiamo a consumare cibi più grassi. Pertanto, la mucosa dello stomaco produrrebbe una maggiore quantità di acidi gastrici, che aumenterebbero il livello di acidità dello stomaco. Inoltre, se si avesse l’abitudine di riposare subito dopo mangiato, il reflusso sarebbe favorito.

A fronte di ciò, vediamo quali cibi sarebbero preferibile evitare. Ad esempio: il pane fresco, nonché focacce e brioche, a causa dell’alto contenuto di acqua. Inoltre, sempre da evitare potrebbero essere tè caldo, in quanto la teina favorirebbe la produzione di acido gastrico. Stesso dicasi per il brodo di dado, stimolante per la parete gastrica, e acqua gassata, per la presenza di acido carbonico. Addirittura, da evitare, potrebbero essere anche: lattuga e scarola, a causa dell’elevato contenuto di fibre, che stazionerebbero a lungo nello stomaco.

Altri alimenti da evitare

Inoltre, dovrebbero essere evitati, per dissuadere il reflusso e l’acidità di stomaco, i seguenti ulteriori cibi e bevande. Si tratta di frutti, quali: kiwi e agrumi, per l’elevata acidità dovuta alla presenza di vitamina C. Poi, sconsigliati sarebbero: pesce fritto, perché indigesto e altri pesci come: tonno, sgombro e salmone. Tra le bevande, certamente, potrebbero aumentare fortemente l’acidità gli alcolici e come indicato, le bevande gassate. Infine, anche la cioccolata, potrebbe aumentare l’acidità di stomaco. Insomma, per chi soffre dei disturbi in discorso, meglio tenere accesa l’attenzione sui cibi menzionati. Ciò in quanto acidità e reflusso potrebbero aumentare e peggiorare in vista delle cene e pranzi di Natale.