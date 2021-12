Dopo report pubblicato a inizio ottobre in cui si evidenziava come presto questo titolo azionario sul quale siamo Strong Buy sarebbe potuto ripartire al rialzo, per Aquafil è iniziata una fase laterale che presto potrebbe giungere al termine. Per cui, dopo un +66% nell’ultimo anno le azioni Aquafil potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

Andiamo, però, per gradi cercando di identificare lo scenario più probabile.

Allo stato attuale la situazione è molto incerta in quanto le quotazioni si trovano all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 7,28 euro (I obiettivo di prezzo) e 8,27 euro. A questo punto solo la decisa rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe imprimere una forte accelerazione direzionale alle quotazioni. Prima di individuare gli obiettivi sia per lo scenario rialzista che per quello ribassista facciamo notare che recentemente il nostro Swing Indicator ha dato un segnale rialzista.

Qualora il titolo dovesse partire al rialzo l’obiettivo più vicino è quello in area 8,98 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, c’è il II obiettivo di prezzo in area 10,84 euro (II obiettivo di prezzo) con la massima estensione rialzista che si trova in area 12,7 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino (dopo la rottura del supporto in area 7,28 euro) passa per area 6 euro. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 4,72 euro.

La valutazione del titolo Aquafil

Se si guarda alla valutazione del titolo utilizzando il criterio dei multipli di mercato si scopre che le azioni Aquafil sono sempre sopravvalutate. Le cose cambiano se si guarda all’EV/Sales ratio. Quest’ultimo, infatti, è relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Va anche detto, poi, che le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo dagli analisti.

Infine, il consenso medio sul titolo è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Il titolo Aquafil (MIL:ECNL) ha chiuso la seduta del 13 dicembre a quota 7,66 euro in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente.

