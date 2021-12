Il Natale è il periodo dell’anno in cui la nostra dieta e la nostra linea vengono messe maggiormente a dura prova. Quindi, dobbiamo pensare subito a quale sarà il “piano B”, che seguirà alla mangiata godereccia. Quindi, per evitare stati d’ansia dovuti alla necessità di correre subito in palestra, vediamo come gestire in casa il problema. Ebbene, ecco quali sono gli esercizi più indicati per smaltire il pranzo di Natale e tornare subito in forma, dopo l’abbuffata. Essi si possono eseguire comodamente a casa o al parco, a nostro piacimento e gestendo i nostri tempi in autonomia.

Partiamo dal primo, che è il classico squat, uno dei più indicati per smaltire. È, anche, certamente uno dei più impegnativi perché faticoso ma il vantaggio è che si può eseguire ovunque. Quindi, potremo fare squat in salotto, davanti alla TV ecc. Si parte con un allenamento blando, di circa 5 ripetizioni per 3 serie totali, per poi aumentarle, gradualmente. Dunque, maggioreremo il numero le serie, a mano a mano che prendiamo confidenza con l’esercizio e con il tipo di allenamento.

Ecco quali sono gli esercizi più indicati per smaltire il pranzo di Natale e tornare subito in forma, dopo l’abbuffata

Un secondo esercizio da fare per alleggerirsi, dopo il pranzo di Natale, sono gli addominali. Eseguiamolo in questo modo: sdraiamoci su un tappetino in una stanza non troppo piccola, affinché si possa respirare bene. Poi, iniziamo a sollevare il busto, facendo 10 sollevamenti per 2 serie. Anche queste ultime, potranno aumentare, via via, con la pratica. Per effettuare bene l’esercizio, dobbiamo ricordate di mantenere le gambe ben tese e poggiate a terra. Inoltre, occorre mettere le mani dietro la testa, allargando il più possibile i gomiti verso l’esterno.

Ed ecco che siamo la terzo esercizio, molto completo e dinamico, che è il salto con la corda. Si tratta di un esercizio aerobico, da eseguirsi preferibilmente all’aperto ma non solo. Saltando, si smaltisce e si tonifica tantissimo il corpo. Ebbene, facciamo circa 30 salti a frequenza sostenuta ma senza affaticarci troppo e mantenendo i piedi uniti. Inizieremo, anche in questo caso, con 4 serie, intervallate da un paio di minuti di riposo, tra una e l’altra.

In conclusione

L’aspetto più rasserenante dei consigli offerti per smaltire le grandi abbuffate, è che possiamo gestire il tutto in autonomia. Quindi, non avremo bisogno di nessuno per iniziare a rimetterci in gareggiata. Questo perché potremo decidere, in completa autonomia, i tempi e i modi per smaltire gli eccessi.

Approfondimento

Semplice, veloce, economico gustosissimo, questo pranzo di Natale è la soluzione per soddisfare tutta la famiglia, col minimo sforzo