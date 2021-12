Non esiste Capodanno senza il cenone tradizionale. È questo il momento migliore che anticipa la mezzanotte per mangiare in compagnia di amici e parenti.

Il menù di serata solitamente vuole che tra i piatti tipici vi siano i celeberrimi cotechino e zampone con le lenticchie. Ricordiamo, intanto, che i due piatti non sono da confondere. Infatti, mentre il primo è avvolto nel budello del maiale, il secondo è situato, appunto, nella zampa.

Ad ogni modo, queste due pietanze sono sicuramente tra le più gettonate e proposte dai menù casalinghi e dei ristoranti. Ma non a tutti possono andare giù. Infatti, c’è chi le ritiene troppo grasse o non ne ama il gusto particolarmente saporito.

Se anche noi la pensiamo così o abbiamo qualche ospite che storce il naso, potremmo proporre qualche valida alternativa. Ne suggeriamo qui qualcuna altrettanto gustosa e poco impegnativa.

Oltre a zampone e cotechino ecco 5 idee sfiziose con le lenticchie per un cenone di Capodanno coi fiocchi

C’è chi non se la sente di stravolgere totalmente la tradizione e conservare almeno le lenticchie. In questo caso potremmo abbinarle ad altre pietanze che faranno comunque un figurone a tavola.

Come prima idea potremmo cucinare un polpettone morbido e croccante, che in un certo senso ricorda un po’ la forma del cotechino. Scegliamo pure noi la tipologia o il metodo di cottura che più ci soddisfa.

Per esempio, potremmo optare per la ricetta classica con carne rossa o bianca. Starà a noi decidere se mettere tutto in forno o dentro una casseruola. In alternativa, invitiamo a provare la versione vegetariana del polpettone con verdure, ricotta e patate lesse.

Sformato vegetariano

Chi non ama la carne può soddisfare le proprie papille gustative con un gustoso sformato di verdure. Per un piatto davvero invitante consigliamo di utilizzare le zucche rimaste e qualche patata. Ci basterà metterle in forno dopo averle tagliate in fette sottili e dargli la forma con l’aiuto di un comodo coppapasta. A completamento possiamo aggiungere qualche formaggio per insaporire ulteriormente il piatto.

Le proposte di mare

Forse non l’abbiamo mai provato così, ma anche il pesce si può accostare alla perfezione alle lenticchie. Prepariamo una squisita insalata di mare e non resteremo delusi. Cuociamo cozze, vongole, seppie e calamari in padella e condiamoli con un ciuffo di prezzemolo.

Per una proposta più raffinata consigliamo poi il polpo. Dopo averlo pulito e lessato togliamo i tentacoli e li inforniamo a 200 gradi finché non avranno preso colore. Oltre a zampone e cotechino ecco 5 idee sfiziose con le lenticchie per un cenone di Capodanno coi fiocchi.