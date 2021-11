Lo stomaco comunemente e normalmente brontola quando si ha fame. Tuttavia, ci sono dei casi in cui ciò avviene anche dopo i pasti e non abbiamo nessuna idea del perchè. Ebbene, la risposta è che il pensiero, la vista e l’odore del cibo stimolano la corteccia cerebrale. Quest’ultima manda messaggi nervosi allo stomaco che, producendo succhi gastrici in eccesso, emana il brontolio che sentiamo. Insomma, una vera linea diretta tra stomaco e cervello che dimostra quanto sia reale la comunicazione tra i vari organi. A ben vedere, tuttavia, questa estemporanea manifestazione dello stomaco può verificarsi nelle situazioni più inaspettate. Si pensi a quando abbiamo un importante meeting di lavoro, una cena galante, una presentazione decisiva. In quei casi, il rumore potrebbe condizionare le nostre performance, il nostro stato d’animo e, consequenzialmente, la nostra resa. In questa sede, dunque, ci occuperemo di capire come contrastare quegli imbarazzanti brontolii dello stomaco che si presentano improvvisamente, nelle situazioni meno opportune. Anzitutto, soffermiamoci sulle cause, per capirci qualcosa in più.

Le cause del brontolio

Generalmente si reputa che questo fenomeno sia riconducibile all’ingestione di aria che si verifica quando si parla mentre si mangia. Altre volte, si reputa che ci siano particolari tipi di cibo che, aumentando i processi fermentativi, generano gas insoliti. Si pensi ai legumi in genere, oppure alle cipolle e, ad alcuni tipi di frutta, come prugne e cachi. Tuttavia, ci sono altre cause che, non tutti conoscono e che sono:

1) la digestione incompleta. Infatti, un pasto troppo ricco e grasso, può rallentare la digestione e comportare una produzione maggiore di gas nel tratto gastro-intestinale.

2) Bibite gassate e misticamento di chewing-gum. Anche in questo caso, si verifica una produzione aggiuntiva di gas nello stomaco.

3) Intolleranze alimentari, come quella al lattosio o al glutine.

4) Celiachia.

5) Patologie digestive, come la colite o la sindrome dell’intestino irritabile.

A questo punto, veniamo ai rimedi che sono quelli che interessano di più. Esso, tuttavia, in parte, essi sono una conseguenza delle cause sopra descritte. Infatti, il primo consiglio è quello di guardarsi dal bere bevande gassate e zuccherate, prima di un incontro importante. In secondo luogo, è utile, avere sempre a portata di mano qualcosa di secco da mangiare, come cracker o biscotti. In questo modo, terremo a bada lo stomaco, prima di un evento importante. Altra cosa da non mangiare, sono: chewing-gum, nonché gli ortaggi e i legumi che aumentano il gas nello stomaco e nell’intestino. In più, sempre in coerenza a quanto spiegato in precedenza, bisogna evitare la frutta fresca come cachi e prugne. Questi, aumentando i processi fermentativi, producono i gas responsabili del brontolio. In definitiva, seguendo questi consigli, dovremmo poter evitare quei fastidiosissimi brontolii che turbano tanto la nostra serenità, mentre stiamo facendo qualcosa di importante.