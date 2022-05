Quando l’obiettivo è esaltare la bellezza femminile immediatamente pensiamo a gonne e vestiti. Da sempre questi 2 capi rappresentano l’ideale di femminilità per eccellenza. Eppure, non sono poche le celebrities che hanno mostrato quanto si possa essere seducenti anche con un paio di pantaloni dal taglio maschile. Molte donne, infatti, ricorrono a questo pantalone androgino per sembrare belle e snelle a qualsiasi età.

Ma un altro capo si prepara a spopolare per i prossimi mesi e, anche in questo caso, si tratta proprio di un pantalone. Le parole d’ordine sono fluidità e comfort, perché questo pantalone veste bene ogni fisico, grazie a particolari tessuti e fantasie.

Se tutti questi motivi non sono abbastanza, è da aggiungere anche il suo infinito fascino vintage. Si tratta di un modello con chiari richiami al passato e che qualcuno potrebbe rispolverare dalle stagioni passate.

Tessuti fluidi e trame particolarissime

Paco Rabanne, Emilio Pucci o Cynthia Rowley sono alcuni dei grandi nomi che hanno abbracciato questa tendenza nelle loro collezioni. L’attenzione è su tessuti molto morbidi e particolari come il crochet e su fantasie e stampe vistose. Chi ha vissuto il fascino degli anni ’60 o ’70 non può non amare questo ritorno allo stille hippie, con l’utilizzo di sete fluide e tessuti fustellati.

E allora recuperiamo subito dall’armadio questi pantaloni scivolati ed eleganti perché slanciano all’istante fianchi larghi e cosce grosse

Lo stile boho è una rivisitazione più moderna dello stile hippie appena citato. I pantaloni del momento sono proprio hippie e super cool. Si tratta di modelli fluidi, che scivolano sul corpo senza segnare troppo imperfezioni o rotondità naturali.

Motivi a mosaico in tinte accese, lavorazioni all’uncinetto, stampe etniche e tanto altro, per vestire donne che cercano comodità e bellezza. La scelta ricade anche sui motivi a fiori in colori sgargianti come il giallo limone o l’arancio fluo. L’abbinamento migliore è con camice retrò e comodi sandali ai piedi. Ma non serve scegliere quelli alla schiava, perché ognuno di questi modelli di sandali è perfettamente rispettoso di questo stile.

Un ultimo consiglio di tendenza

Invece, per le vacanze, il consiglio è di puntare per ricami colorati su sfondo nero, per rendere il look decisamente più grintoso.

Dunque, se recuperiamo subito dall’armadio questi pantaloni scivolati ed eleganti il risultato saranno gambe più lunghe e fisico più sfilato.

