I bottoni sono uno di quegli accessori che tutti troviamo sparsi nei cassetti. Quando si compra un indumento provvisto di bottoni, ce ne vengono forniti almeno un paio di scorta che troviamo nelle tasche. Altri bottoni provengono poi dai classici kit di cucito presenti negli hotel. Chi se la cava con ago e filo, talvolta, rinnova una vecchia camicia sostituendo i tradizionali bottoncini bianchi con qualcosa di più originale e vistoso. Di bottoni, infatti, ne esistono migliaia di tipologie. Oltre che di ogni misura, forma e colore, ne troviamo anche di tanti materiali diversi.

Ci sono anche i bottoni dotati di perle o pietre che somigliano più a dei gioielli. Senza dimenticare quelli per i vestitini dei bambini, che riproducono fiorellini e animaletti simpatici come apine o coccinelle. Proprio per la loro versatilità, i bottoni sono uno di quegli accessori che, ben più di altri, si prestano per l’arte del riciclo creativo. In altri contesti, abbiamo dato alcune utili idee su come riutilizzare le confezioni di ricotta e le scatole delle uova. Nelle prossime righe ci occuperemo dei bottoni. Soprattutto nelle case delle nonne, è facile trovarne in gran quantità. Vediamo quindi come sfruttarli.

5 idee fantasiose di riciclo dei bottoni per abbellire casa e creare outfit personalizzati

Divertirsi con il riciclo creativo dei bottoni è semplice. Nella maggior parte dei casi, servono della colla oppure ago e filo. Cominciamo con un’idea per impreziosire una cassettiera. Possiamo infatti rivestire il coperchio di una scatola portagioie con tanti bottoni. Sulla base dello stesso principio, possiamo decorare la cornice di specchi e portafoto. Ovviamente, il risultato estetico finale dipende dai gusti personali. Possiamo infatti usare bottoni tutti della stessa misura o nella stessa tonalità cromatica. Al contrario, possiamo anche mixare forme, colori e dimensioni. Tutto dipende, oltre che dal gusto personale, anche dallo stile dell’arredamento.

Passiamo ora al settore moda

Può capitare che un maglioncino, una t-shirt o un paio di pantaloni abbiano un forellino o una piccola macchia. Se il capo è ancora in ordine, è un peccato buttarlo. Possiamo coprire il misfatto applicando un bel bottone gioiello, oppure più bottoni piccoli, magari disposti in modo tale da formare un fiore o un simbolo particolare.

Per essere trendy e farsi notare, niente di meglio che personalizzare il proprio outfit. Con tanti bottoni possiamo creare una cintura ineguagliabile. Basterà prendere una cintura di tela o tessuto ed applicarle tanti bottoni disposti in fila. In base al risultato che si vuole ottenere, possiamo scegliere se distanziarli più o meno fra loro. Per un look casual e giovanile, usare bottoni colorati e sgargianti. Per una cintura da usare la sera, optare su bottoni gioiello o comunque dorati o argentati, così che brillino nella notte.

Concludiamo con un’altra idea di riciclo fashion

Basterà semplicemente incollare un bottone particolare su una forcina da capelli, e qualsiasi pettinatura acquisterà un fascino unico. Ecco dunque 5 idee fantasiose di riciclo dei bottoni.

