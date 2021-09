La moda non smette mai di sorprendere grazie al ritorno di capi e oggetti ormai nascosti in chissà quale vecchio armadio o cassetto.

Un po’ come accade con quest’accessorio che molte donne avranno indossato anni fa quasi ogni giorno e che ora tornerà a vestire moltissime donne.

Ecco di cosa si tratta e perché cercare nelle vecchie cassettiere quest’incredibile accessorio di tendenza nel 2021 potrebbe rivelarsi una fortuna. Si tratta di un accessorio a metà con un gioiello e veramente molto versatile, da abbinare nei look più originali e diversi.

Un gioiello e accessorio tutto da riscoprire durante questa stagione

Le spille sono l’accessorio più versatile che è possibile avere nel cassetto. Piccole e non troppo vistose, rendono più particolare un cardigan troppo semplice o una maxi-sciarpa vintage.

È possibile indossarle al centro di una camicia o sul lato di un bellissimo golf e scegliere sia varianti oro che argento. Qualcun’altra ama usarle per impreziosire il colletto di una maglia o di una camicia. Il colletto rimane pur sempre l’innovativo dettaglio per un viso più giovane e un aspetto curato.

Semplicemente, le spille diventano un vero e proprio ricamo 3D del capo, specie di tessuti come questo comodo e traspirante che ritorna direttamente dal passato. La vera bellezza è quella di usare spille del passato, magari appartenute alle nonne o alle mamme e, quindi, speciali nel loro genere. Sarà veramente difficile trovarne una simile.

Perché cercare nelle vecchie cassettiere quest’incredibile accessorio di tendenza nel 2021 potrebbe rivelarsi una fortuna

Si tratta di una vera risorsa perché, senza spendere alcunché, è possibile rendere davvero speciale un outfit. Indossare una spilla molto vicino al viso significa non dover esagerare con gli accessori per non rischiare l’effetto opposto.

Ma i modelli sono veramente tantissimi: cammei, fiori, perle e molti stilisti ne hanno già fatto il loro cavallo di battaglia. In questo caso, la spilla è spesso l’iniziale o il marchio del Brand, impreziositi da perle o piccole pietre luminosissime.

Poi, ancora, le spille piumate, quelle a forma d’insetto portafortuna e gli immancabili disegni di stampo floreale. Molto dipenderà anche dal look indossato, ma sarà comunque possibile osare per via delle dimensioni abbastanza ridotte.

Qualche ultimo consiglio

Le ragazze più giovani potranno puntare su modelli e disegni super colorati e non dovranno necessariamente indossarla sul colletto dell’abito. Le spille, applicate su una sottile fascia in tessuto, diventano bellissime cinture uniche nel loro genere e particolarissime.