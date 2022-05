I moscerini della frutta sono minuscoli e innocui, ma a nessuno piace vederli svolazzare in cucina. Questi insetti si diffondono in casa soprattutto quando fa caldo. Con l’arrivo della primavera è, dunque, il momento di correre al riparo. Ma come?

Come eliminare i moscerini

Il moscerino della frutta, noto anche come drosophila, è un insetto che fortunatamente non punge. Tuttavia, può rivelarsi pericoloso in altri modi: infatti è in grado di contaminare il cibo e riprodursi molto velocemente. In men che non si dica ci si può quindi ritrovare con una vera e propria infestazione di moscerini. Meno male che esistono dei trucchetti della nonna per risolvere il problema!

Un rimedio molto semplice richiede solamente una ciotola piena d’aceto e un paio di gocce di detersivo per i piatti. I moscerini saranno attirati dall’odore dell’aceto e finiranno col rimanere intrappolati. Altrimenti si può utilizzare una miscela di acqua e zucchero: basta versare il liquido in un recipiente e coprirlo con della pellicola trasparente bucherellata. I moscerini entreranno nella trappola grazie ai fori, ma non saranno in grado di uscire. Prima ancora di pensare alle trappole contro i moscerini, tuttavia, bisogna sapere come evitare di attirarli in casa.

Macché aceto o zucchero, per liberarci dei moscerini della frutta basta uno scarto che praticamente tutti abbiamo già in casa

Molto spesso i rifiuti possono trovare nuova vita e risultare utilissimi in casa. Per esempio, esiste una miriade di modi per sfruttare le retine della frutta! Nel caso dei moscerini, invece, tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono un paio di tappi di sughero. Proprio quelli delle bottiglie di vino, che di solito finiscono direttamente nella spazzatura. Vediamo come utilizzarli. Innanzitutto bisogna lavare bene i tappi di sughero e lasciarli asciugare. Poi basterà lasciarne due o tre nella ciotola della frutta, oppure ovunque conserviamo ortaggi e frutti. I moscerini sono infatti attratti dall’odore di questi cibi, soprattutto quando la frutta è molto matura.

È qui che entrano in gioco i tappi: sono in grado di assorbire l’umidità e l’odore emessi da frutti o ortaggi. Inoltre, il sughero ha un aroma che risulta sgradito ai moscerini. Insomma, macché aceto o zucchero, per liberarci delle fastidiose drosophile è meglio giocare d’anticipo e scacciarle grazie ai tappi di sughero. Stesso discorso vale per le zanzare: possiamo allontanarle grazie a due materiali di riciclo.

Lettura consigliata

Chi beve questo tipo di tè non deve mai buttare le bustine usate perché sono preziosissime