Probabilmente è impossibile pensare a una classifica degli alimenti più nutrienti presi stagione per stagione. Una specie di derby a 4 per vedere in quale dei 4 periodi dell’anno Madre Natura produca più sostanze a nostro favore. Anche se, in primavera ed estate, sicuramente la scelta è maggiore. Sia per frutta che per verdura e la classifica degli ottimi nutrienti che portiamo a tavola si impenna. È appena iniziata ufficialmente la primavera e sulle nostre tavole tra poco arriveranno più colori e profumi, sapori e benefici. Le fragole sono da sempre i primi frutti che anticipano la bella stagione. Ma anche tra gli ortaggi ce n’è uno in modo particolare che appartiene proprio a questo periodo dell’anno e sarebbe un vero e proprio monumento alla salute. Record assoluto di vitamine e minerali in questo ortaggio che fa bene anche agli sportivi.

Poche calorie e tantissima salute

Con poco più di 20 calorie su 100 grammi l’asparago è uno degli ortaggi più leggeri in assoluto. Non manca mai nelle diete dimagranti e nemmeno in quelle depuranti. Col cavolo e il carciofo forma probabilmente la triade difensiva più amata da reni e fegato. Composto per gran parte d’acqua, l’asparago è una miniera di minerali, vitamine e antiossidanti. Pur non essendo originario del nostro Paese, in Italia è molto coltivato. Famosissimo quello Veneto, che, da marzo a giugno è protagonista anche di molte sagre e feste. Oggi lo possiamo mangiare tutto l’anno, dato che lo possiamo trovare in comodi vasetti apri e cuoci. Per chi lo conosce e apprezza, il risotto con gli asparagi è davvero sublime. Senza contare il suo abbinamento tradizionale con le uova nel periodo pasquale.

Record assoluto di vitamine e minerali in questo ortaggio primaverile che tutti conoscono ma che potrebbe regalarci una sorpresa incredibile

Non è facile far mangiare gli asparagi ai bambini a cui non piace nemmeno la forma stessa. Anche perché si spaventano per l’odore che emana la pipì dopo averli mangiati. Merito della sua azione depurativa per cui tutto il Mondo ne conosce i benefici. Ma, come riportiamo in questo studio, gli scienziati stanno valutando anche le proprietà benefiche dell’asparago come alleato del colon contro le malattie tumorali.

Anche tutti gli sportivi dovrebbero assumere anche per la salute del cuore. La sua ricchezza di potassio sarebbe infatti basilare non solo per la muscolatura, ma anche per la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie, con la regolazione della corretta pressione arteriosa.

Approfondimento

Per ossigenare il cervello e mantenerlo in salute gli esperti consiglierebbero questi 3 sport senza costi di iscrizione e abbonamenti