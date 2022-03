Per ossigenare il cervello e mantenerlo in salute gli esperti consiglierebbero questi 3 sport senza costi di iscrizione e abbonamenti

Col prossimo mese di aprile torneranno alle attività sportive all’aperto anche tutte quelle persone, adulti e ragazzi, privi del famoso super Green Pass. Decisamente un passo avanti, soprattutto per i più giovani, che potranno così tornare alle attività sportive ufficiali. Giusto in tempo per partecipare alle fasi decisive di tornei e campionati e magari dare il contributo alla propria squadra. Ma la bella stagione porta con sé anche una rinnovata voglia di attività fisica da parte di tutti.

Le nitide e fresche giornate primaverili invogliano a prendere tuta e scarpe da ginnastica, oppure la bicicletta, e andare a fare un bel giro. Se siamo appassionati di arte, ci sono anche i suggerimenti delle nostre rubriche di viaggi. Tuttavia in questo articolo ci occuperemo degli sport che secondo gli esperti avrebbero una maggiore incidenza positiva sull’ossigenazione nel cervello. Per ossigenare il cervello e mantenerlo in salute dietro i paroloni c’è tutta l’importanza dell’attività fisica per mantenerci in forma e preservarci dalla vecchiaia.

Perché tecnicamente fa bene al cervello l’ossigenazione del sangue

Sentiamo sempre dire che lo sport, fatto con intelligenza, sarebbe un prezioso alleato per il cuore e per il cervello. Questo accade tecnicamente perché con una corretta e salutare circolazione sanguigna, il ricambio dei neuroni aiuterebbe nella prevenzione delle malattie degenerative. Portare ossigeno al cervello quotidianamente, sia con lo sport che con le attività mentali, significherebbe rallentare il degrado cerebrale, cercando anche di prevenire le emorragie. Senza dimenticare il potenziale positivo dell’attività sportiva sull’umore. Col cervello in grado di rilasciare serotonina ed endorfina, i famosi ormoni della positività e del buon umore. Non per niente, quando lo stress ci attanaglia, non c’è nulla di meglio che prendere e andare a fare sport.

Per ossigenare il cervello e mantenerlo in salute gli esperti consiglierebbero questi 3 sport senza costi di iscrizione e abbonamenti

Bici, corsa e passeggiata veloce sarebbero le 3 attività che gli esperti consiglierebbero per ossigenare il cervello. Se n’è occupata anche l’Università americana considerata la numero 1 al Mondo per lo sport: UCLA. Da qui sono usciti campioni dello sport, cresciuti non solo sui banchi, ma anche nei campetti sportivi e sulle strade dello sport. Dire UCLA nello sport come dire Normale di Pisa nella fisica. Proprio secondo i medici e i ricercatori americani: lo sport e questi 3 fra tutti stimolerebbero la crescita qualitativa del cervello, attraverso l’ossigenazione e l’aumento delle connessioni dei neuroni.

Approfondimento

Altro che cyclette e tapis roulant ecco l’attrezzo ginnico che brucerebbe più calorie rinforzando gambe e braccia e ideale per dimagrire