Se è vero come direbbe uno studio inglese che avremmo messo su almeno 3 kg durante le feste, è tempo di reagire. Fuori spolverino e scarpe da ginnastica e all’attacco anche se fa freddo. Anzi, meglio, così obblighiamo il nostro organismo a bruciare grassi e calorie per avere benzina. O meglio, in questo caso, legna da scaldare. Avevamo visto nei nostri articoli delle feste che sarebbero circa 2.000 le chilocalorie immagazzinate secondo gli esperti per ogni pranzo e cena del periodo. Una media approssimativa, che fa curiosità più che statistica, ma che non risparmia nessuno. Non solo il carciofo per depurare il fegato ma anche questa tisana per i 3 segni zodiacali maggiormente ingrassati durante le feste. Eh, sì, perché qualcuno di noi potrebbe avere sgarrato a tavola, anche a causa del fattore psicologico.

Che fatica questo povero Leone

Dopo un 2021 da protagonista, il Leone è alle prese con parecchie battaglie. Qualche casino di troppo al lavoro. Salute ballerina con alti e bassi. Amore complicato e troppe competizioni professionali potrebbero aver ingrassato il Leone che, in questo caso, avrebbe corso più della gazzella, come dice il proverbio africano. Qui urge assolutamente un rimedio veloce e pratico: tra tutte le tisane salutari eccone una che con tutti i suoi nutrienti proteggerebbe il cuore mettendo il turbo al metabolismo. Un colpo al cerchio e uno alla botte.

Non solo il carciofo per depurare il fegato ma anche questa tisana per i 3 segni zodiacali maggiormente ingrassati durante le feste

Che gli amici del Cancro siano abbastanza inquieti di natura è risaputo. Quest’anno, però, potrebbero aver davvero passato il limite. Quello della bilancia, però. Feste all’insegna dell’ansia e dell’agitazione per molti Lettori di questo segno. Ecco la tisana poco conosciuta ma ricchissima di antiossidanti che ci aiuterà a digerire e prendere sonno dopo pranzi e cene. L’idea giusta per chi è ancora sotto stress. Stress che potrebbe davvero aver portato il Cancro a eccedere con la tavola. Periodo conflittuale in amore e nelle amicizie. Progetti e piani da rivedere al lavoro, con relative arrabbiature.

Bilancia contro la bilancia

Sembra un gioco di parole ma la Bilancia potrebbe essersi scontrata con la bilancia. Lo zodiaco contro il pesa persone. Eh sì, perché le stelle sembrano aver regalato un periodo impegnativo anche a tavola, oltre che nel lavoro e negli affetti. Tanta insofferenza nei confronti del partner e frenesia nel lavoro potrebbero aver spostato l’ago della Bilancia. Non solo come modo di dire. Ecco, perché le due tisane che abbiamo suggerito potrebbero essere davvero utili.

