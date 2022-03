Ogni volta che assaggiamo un dolce, sentiamo i sensi di colpa che ci assalgono. Sembra impossibile tenere a bada i vecchi pregiudizi secondo cui i dolci fanno male alla linea e alla salute. È innegabile che ci siano delle verità: mangiare troppi dolci fa male, specialmente a chi svolge una vita sedentaria. Ma è altrettanto vero che possiamo preparare in casa dolci golosi e amici della nostra salute.

Oggi, per esempio, vediamo come preparare uno dei dolci più golosi in assoluto: la cheesecake al cioccolato. L’unica differenza è che faremo a meno di tutti gli ingredienti più grassi e meno sani, sostituendoli con materie prime buone e ipocaloriche. Questa ricetta è addirittura consigliata dagli esperti della Fondazione Veronesi, che ne esaltano le qualità benefiche, oltre che la bontà.

Questa cheesecake al cioccolato senza panna e burro diventa un concentrato di antiossidanti e un’amica del cuore

Per preparare la nostra cheesecake al cioccolato salutare abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di biscotti secchi integrali (possiamo anche prepararli in casa con olio di oliva o di semi di girasole);

600 g di ricotta fresca;

2 cucchiai di latte di mandorla o avena (oppure semplicemente acqua);

1 cucchiaio di miele;

8 cucchiai di acqua;

100 g di zucchero a velo integrale e di canna (in alternativa aggiungiamo altri 3 cucchiai di miele);

170 g di cioccolato fondente dall’80% in su;

1 cucchiaino di agar agar.

Le dosi sono calibrate per 4 persone.

Preparazione ed effetti benefici

Per preparare questa cheesecake al cioccolato senza panna e burro partiamo mettendo in un mixer i biscotti, il miele e il latte vegetale. Frulliamo il tutto e aggiungiamo un po’ di acqua se l’impasto dovesse risultare troppo secco. Dopodiché versiamo l’impasto sul fondo di uno stampo a cerniera in modo omogeneo. Lasciamo riposare l’impasto in frigo per circa mezz’ora. Nel mentre prepareremo la crema.

Rompiamo il cioccolato in piccole scaglie grossolane. Al contempo mescoliamo con una frusta la ricotta e lo zucchero (o il miele). Da una parte prepariamo l’agar agar: sciogliamolo nell’acqua senza creare grumi e facciamolo bollire a fuoco basso per 3 minuti. A questo punto uniamo l’agar agar alla ricotta e versiamo anche le gocce di cioccolato. Amalgamiamo il tutto e spalmiamolo sulla base di biscotti. Lasciamo in frigo per 8 ore e la cheesecake al cioccolato sarà pronta.

Oltre all’uso esclusivo di ingredienti salutari, gli esperti sottolineano le proprietà del cioccolato. Il cioccolato fondente è ricco di flavonoidi, sostanze antiossidanti presenti anche nel tè. Inoltre, molte ricerche ne esaltano anche il ruolo di protettore del cuore e dei vasi sanguigni. Tali proprietà rimarrebbero solo in caso di cioccolato fondente (dal 70% in su).

Lettura consigliata

