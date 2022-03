Sappiamo bene quanto avere una casa pulita e profumata sia fondamentale per la maggior parte di noi. Vivere in un ambiente igienizzato e che odori di fresco e di buono, infatti, è certamente un grande piacere per tutti noi. Ma purtroppo, quando si parla di pulizie domestiche, non sempre è tutto semplice come potrebbe sembrare. Ci sono delle aree del nostro appartamento che sono molto complicate da pulire o che, comunque, si sporcano immediatamente, dopo pochissime ore. Tra queste, sicuramente, possiamo annoverare il pavimento, grandissimo problema per molti di noi. Ma per renderlo brillante e profumato come abbiamo sempre voluto, potremmo puntare su alcuni consigli naturali delle vecchie generazioni.

Rimedi naturali che potremmo facilmente sfruttare per rendere finalmente il nostro pavimento pulito e luminoso come lo abbiamo sempre sognato

Come abbiamo appena specificato, quindi, il pavimento è sicuramente difficile da pulire e, soprattutto, si sporca molto facilmente. Ma, appunto, ci sono diversi rimedi naturali e trucchi che potrebbero darci una mano non indifferente. E alcuni li avevamo già proposti in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto una soluzione casalinga semplicissima da mettere in pratica, che potrebbe facilmente salvare la situazione. E ancora, in un altro articolo, avevamo evidenziato le proprietà di un rimedio naturale ed efficace che ci aiuterà nell’obiettivo che ci siamo prefissati. Oggi proponiamo un’ennesima soluzione che potrebbe darci una mano non indifferente.

Se il pavimento è appiccicoso e maleodorante dovremmo smettere di affaticarci e puntare su questo ingrediente formidabile ma poco usato

L’ingrediente di cui parleremo oggi è proprio l’olio essenziale di abete, poco usato nelle case per le pulizie ma davvero utile. In particolare, il profumo di quest’olio si spargerà in modo immediato per tutta la casa, donando freschezza e pulizia a non finire. Per prima cosa, prendiamo il secchio del mocio e riempiamolo di acqua calda. Ora, aggiungiamo un cucchiaino di aceto e uno di olio essenziale al limone. Infine, versiamo due cucchiai abbondanti di olio essenziale di abete. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti e passiamo la nostra soluzione su tutta la superficie per poter ottenere un risultato soddisfacente. Quindi, ora lo sappiamo. Se il pavimento è appiccicoso e maleodorante dovremmo provare questo rimedio della nonna. Facilissimo da mettere in pratica e tutto naturale, sicuramente questa soluzione casalinga potrebbe rivelarsi decisamente utile. E forse, finalmente, avremo il pavimento che sognavamo e vedremo la nostra casa con occhi totalmente diversi.

Approfondimento

Ne basterà un solo goccio nel mocio per avere un pavimento finalmente brillante e senza aloni e una casa sempre fresca e profumata