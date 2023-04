Raffreddore, naso chiuso e difficoltà a respirare: ecco l’intruglio naturale di Miriam Leone per stare subito meglio

Sono molti gli italiani che, in primavera, devono fare i conti con il raffreddore e il naso chiuso. D’altronde queste temperature ci rendono proprio la vita difficile. Anche l’attrice catanese Miriam Leone è stata vittima del raffreddore. Per cercare di stare meglio si è affidata ad un rimedio della nonna davvero efficace. Scopriamo di cosa si tratta.

La primavera è una stagione meravigliosa, ma non per tutti. Lo sanno bene i soggetti allergici, che ogni anno affrontano, questo periodo, con molta fatica. Prurito, naso che cola, starnuti e occhi rossi.

Una vera sofferenza, dato che con le belle giornate si passa più tempo all’aria aperta.

I rimedi

Non solo i pollini ma anche gli sbalzi di temperatura durante la giornata e l’esposizione all’aria condizionata, possono creare qualche problema. Il rischio è quello di trovarsi improvvisamente con il raffreddore. Un malanno di stagione banale ma che potrebbe portare malessere e rovinarci la giornata.

Per alleviare i fastidi e accelerare il processo di guarigione dobbiamo seguire una serie di semplici procedure. Bere delle bevande calde e della semplice acqua per ripristinare la perdita dei liquidi.

Fare dei lavaggi nasali e prendere i classici farmaci da banco. Non dimentichiamo che anche l’alimentazione avrebbe un ruolo fondamentale.

Aumentiamo il consumo dei cibi ricchi di vitamina C. Vitamina essenziale per aumentare e rafforzare le difese immunitarie. Non solo arance, ma anche fragole, peperoni, kiwi, broccoli, ecc.

Raffreddore, naso chiuso e difficoltà a respirare: ecco il rimedio di Miriam Leone

I malanni di stagione, non hanno risparmiato neanche la bellissima Miriam Leone. L’attrice catanese, protagonista di molte pellicole di successo, ha condiviso nelle storie Instagram, il suo stato di salute. Ha anche svelato un semplice rimedio per alleviare i sintomi del raffreddore.

Parliamo dei suffumigi, un vecchio metodo della nonna che sfrutta il potere dei vapori per liberare le vie respiratorie.

Ma come si preparano?

L’attrice mettere a scaldare l’acqua e aggiunge un mix di ingredienti naturali. Curiosi si scoprire di quali prodotti si tratta?

Iniziamo con i fiori di camomilla, reperibili facilmente in erboristeria. I vapori dell’infuso di camomilla avrebbero la capacità di liberare le vie respiratorie.

Non può mancare un pizzico di bicarbonato, sempre utile nelle pulizie di casa. Il terzo ingrediente è l’olio essenziale di eucalipto. Ne bastano solo poche gocce contro il raffreddore, naso chiuso e difficoltà a a respirare.

Questo prodotto avrebbe capacità antinfiammatorie, espettorali e decongestionanti. La sua azione balsamica aiuterebbe a fluidificare il catarro e liberare le mucose nasali.

Ma come si fanno i suffumigi in casa?

Una volta che l’acqua è ben calda e gli ingredienti completamente sciolti, leviamo la pentola dal fuoco e inaliamo i vapori sprigionati dal mix di ingredienti. Per evitare la loro dispersione copriamoci la testa con un asciugamano.

Nelle sue storie Instagram, Miriam Leone, ribadisce che il rimedio che propone non è un consiglio, ma solo il suo metodo casalingo per alleviare il malessere causato dal raffreddore.