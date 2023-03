Occhio a come lavi le fragole. Per eliminare sporco e pesticidi prova questo metodo diverso dal bicarbonato

Le fragole sono un frutto meraviglioso, molto amato non solo dai bambini. Essendo primo di buccia, questo prodotto, deve essere necessariamente lavato per bene. Questo passaggio è fondamentale per eliminare sporco, pesticidi e parassiti. Scopiamo insieme come pulirle e qual è il metodo migliore.

Comprare la frutta nella stagione giusta garantisce una migliore qualità. Non solo più gusto e genuinità ma rispetto a quella coltivata fuori periodo, offre anche molte più vitamine e minerali utili al nostro organismo.

La frutta di stagione, inoltre, ha un costo decisamente più accessibile e contenuto.

In primavera sono tante le varietà che possiamo gustare, ma di certo la regina indiscussa della bella stagione è la fragola.

Le proprietà della fragola

Dolce, succosa e dal colore invitante. La fragola piace proprio a tutti e può essere consumata anche da chi è a dieta. È composta dal 90% di acqua e 100 g di prodotto apportano circa 27 calorie. Pochi sanno, inoltre, che 10 fragole potrebbero soddisfare il totale fabbisogno giornaliero di vitamina C nelle donne.

In primavera le fragole non mancano mai sulle nostre tavole, ma prima di mangiarle è necessario lavarle accuratamente per eliminare, dalla loro superficie, parassiti ed eventuali pesticidi.

Dato che le mangiamo senza togliere la buccia, è importante pulirle per bene, per evitare di ingerire tali sostanze.

Occhio a come lavi le fragole. Attenzione ai passaggi fondamentali

La soluzione migliore sarebbe quella di comprare le fragole di provenienza italiana bio oppure coltivarle nel proprio giardino o in balcone. Ma se nessuna di queste soluzioni fosse possibile, allora vediamo come procedere.

Lavare le fragole solo con l’acqua non è assolutamente sufficiente.

Allora possiamo comprare dei prodotti specifici al supermercato, in grado di eliminare tutto lo sporco e le impurità.

Oppure molti utilizzano il classico bicarbonato e l’aceto. Ma pochi sanno che anche il vino rosso potrebbe essere utile. Infatti, grazie alla percentuale alcolica le impurità potrebbero essere rimosse.

Vediamo come procedere.

In una bacinella versiamo le fragole e aggiungiamo del vino rosso. Lasciamo in ammollo per circa 10 minuti. Al termine di questo tempo risciacquiamo delicatamente. Possiamo anche aggiungere dell’acqua.

Quindi occhio a come lavi le fragole ed elimina il picciolo solo dopo averle sciacquate.

Prima di comprarle stai attento a questi particolari

Capita spesso di comprare delle belle fragole per poi accorgersi, dopo il primo morso, che sono poco saporite. Per assicurarsi dei frutti dolci e succosi, dobbiamo assolutamente controllare che il picciolo sia attaccato e che le fragole abbiamo un colore uniforme. Eventuali parti bianche potrebbero indicare che il frutto è ancora acerbo.

Controlliamo all’interno del cestino di plastica, perché una sola fragola ammuffita può rovinare tutte le altre.

Una volta arrivati a casa conserviamole in frigorifero. Utilizziamo un contenitore di vetro o di plastica abbastanza largo su cui adageremo della carta assorbente. Non

sovrapponiamo le fragole ed evitiamo di coprirle. Un ultimo consiglio: laviamo le fragole solo

prima di consumarle.